VotreFigurine .com : ma figurine 3D personnalisée d’après photo (test et avis)

Hier, j’ai eu la chance et l’honneur de visiter les locaux de Co-Web une start-up française qui s’est spécialisée depuis quelques années dans la fabrication de Figurines 3D personnalisées.

Chouki Hadri, le dirigeant, m’a accordé gentiment près d’1h de son temps pour me montrer comment se passait la conception, l’ impression, et la finition de chaque figurine 3D personnalisée et me parler un peu de ses projets futurs. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’à chaque étape on prend un grand soin de votre petite figurine.

Votre Figurine . com : le service de figurine 3D personnalisée le plus réaliste

Ce n’est donc pas par hasard si VotreFigurine.com (site édité par Co-Web) est le service de fabrication de figurine 3D le plus réaliste du marché !

En effet, chez Co-Web, on préfère concentrer ses efforts sur la R&D, le design des modèles 3D, mettre de l’argent dans la qualité des matériaux (résine et encres) dans l’intérêt du client et du produit plutôt que de dépenser l’argent à outrance dans le marketing et la communication et avoir un produit fini qui n’aura rien de personnalisé.

La relation client n’est pas en reste non plus chez VotreFigurine.com (on ne peut pas en dire autant de Sculpteo qui plante ses clients à Noël et ne répond toujours pas sur son blog 1 mois après ma question) … Pendant ma commande, par mail le service client est revenu plusieurs fois vers moi pour obtenir des photos de qualité.

Les consignes sur le site étaient claires et je ne les ai pas bien respectées… Mais malgré tout, ils ont fait le forcing par mail dans mon intérêt pour que je fasse un effort.

Le mieux, c’est de leur envoyer une photo scannée de photomaton avec expression neutre comme sur les passeports. Chouki m’a montré quelques photos de clients (photos d’identité envoyées) avec les figurines 3D associées, c’était en effet super réaliste.

Comment ça marche l’impression 3D chez Co-Web ?

Avant la visite d’hier, j’avais quelques croyances. Je me disais que ça devait être super simple, que tout était automatisé, genre le logiciel transforme directement la photo en 3D (comme dans Fifa 2013), l’impression se lance en monochrome, et ils rajoutent de la couleur ensuite.

En fait c’est beaucoup plus compliqué et long que ça. Même si certains trucs sont industrialisés (plusieurs figurines imprimées en même temps), le travail est assez minutieux et manuel.

D’ailleurs, il y a 2 graphistes 3D qui ne chôment jamais. C’est eux qui retravaillent votre photo en 3D pour garantir le meilleur rendu et réalisme à l’impression. Il faut modeler l’objet pour qu’il ne casse pas… Il faut donc y penser en amont de l’impression.

L’impression 3D dure 5h ensuite ! et elle se fait en couleurs et couche par couche… Ils ont pas mal de frais en consommables (résines et cartouches d’encres).

Et ce n’est pas donné du tout ! Sur certains modèles de figurines complexes, Chouki me disait même qu’il n’était pas à l’équilibre à cause de tous ces coûts en matériaux et qu’heureusement il y avait des figurines plus « vaches à lait » pour compenser.

Il y a forcément un modèle de figurine qui va vous plaire !

L’offre de figurine est assez riche sur le site… On peut jouer au business man comme Chouki

… se prendre pour une sirène d’Alerte à Malibu

… pour une petite princesse

… ou une jeune mariée

Quelques photos de ma figurine 3D personnalisée

Sur VotreFigurine.com, on vous montre les modèles 3D et pas les vraies figurines en résine… Les ayant vues hier pour de vrai chez Co-Web, je peux vous confirmer qu’elles sont plus belles que les modèles 3D !

Voici quelques photos de ma figurine sous tous ses angles !

Avec Zlatan d’abord

De profil

Et de dos… Magie ! je n’ai plus de calvitie !

Mais j’aurais pu le demander à la commande me précise Chouki



Vous voulez voir la figurine en mouvement ?

Pas de problèmes, j’ai fait un petit montage Vidéo avec Avid studio.

Mon avis sur VotreFigurine .com

Je ne suis tout simplement pas déçu de ma commande ! Je m’attendant un truc beaucoup plus cheap et moins précis après avoir commandé une coque 3D à 32 € chez Sculpteo.

En recevant ma coque, je me suis rendu compte de mon erreur… J’avais une coque qui ne se rabat pas, moins travaillée, monochrome, dans une matière moins noble que le cuir, et on me faisait payer seulement 18 € de moins qu’une bonne coque noreve rabattable en cuir.

Avec ma figurine PSG, j’ai une petite statuette faite dans une matière noble, à mon image, aux couleurs de mon club de coeur, à mon nom… L’impression 3D apporte ici une vraie valeur ajoutée, l’émotion est plus forte, le plaisir est total… Alors c’est sûr si je peux apporter ça aussi à mes proches en leur offrant aussi leur figurine, je ne m’en priverai pas !



En plus tout ça est bon pour notre économie… puisque les statuettes sont fabriquées avec amour en France !