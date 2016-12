Carte de voeux virtuelle gratuite, fun, animée pour bonne année 2017

Chaque année, le mois qui suit les fêtes de fin d’année (vous savez celui qui porte le même nom que moi ;-)), nous sommes des millions à envoyer nos voeux par SMS.

Pour ce faire, vous avez sans doute en votre possession un iPhone ou un smartphone Android. Que diriez-vous, cette année, d’envoyer, à la place des SMS un peu old school, une carte virtuelle animée, originale, personnalisée, et fun.

J’ai sélectionné pour vous 5 applications qui sortent du lot, que nos jeunes utilisent et maîtrisent sur le bout de leurs doigts, et qui vont vous permettre de laisser libre court à votre créativité :

Libre à vous ensuite de choisir l’application qui vous convient le mieux, de créer votre carte de voeux animée et de la partager sur YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook, MMS, email, Snapchat pour souhaiter à votre tour vos meilleurs voeux de la bonne année 2017.

Elf YourSelf : Faites danser toute votre famille

Cela vous dit de danser déguisé en Elf ? D’inviter vos parents, frères, soeurs, enfants avec vous dans la danse ?

Avec ElfYourself, on peut – à partir de sa photo – se déguiser en elf et danser avec sa famille ou ses amis … Vous pouvez accéder au service depuis votre PC ou Mac ou depuis votre smartphone Android ou iPhone

Ma fille de 5 ans et demi on mon fils de 2 ans adorent ça. Chaque fois que je suis à mon ordinateur, ma fille réclame son montage Elf Yourself. Pas étonnant que depuis 2006, plus d’1,4 milliards d’elfes aient été créés.

Pour télécharger l’appli, c’est par ici :

Le site ici : http://www.elfyourself.com/

Snapchat : des effets vidéos et sonores

Snapchat, c’est l’application qui a été la plus téléchargée en 2016. Tous nos jeunes l’utilisent : ados, étudiants, ou jeunes travailleurs. Le phénomène Snapchat est un véritable raz-de-marée qui emporte tout sur son passage et qui ringardise littéralement Facebook et Twitter.

Perso, j’ai dû demander à deux jeunes de 20 ans, à deux reprises de m’expliquer le fonctionnement de l’appli pour comprendre son concept et son maniement

Même si vous n’avez pas beaucoup d’amis Snapchat, vous pouvez générer des effets vidéos et les enregistrer ensuite sur votre smartphone. Il faut appuyer sur son écran snapchat une première fois, choisir l’effet qui s’affiche en bas et maintenir le bouton de l’effet enfoncé pour enregistrer une vidéo.

Pour télécharger l’appli, c’est par ici : https://www.snapchat.com/download

Pour me suivre sur Snapchat, c’est par là : https://www.snapchat.com/add/jeanviet

MSQRD : plus de selfies vidéos sympas

MSQRD est une application assez bluffante qui permet de créer des selfies vidéos personnalisées au rendu très saisissants. Conquis, le boss de Facebook, Mark Zuckerberg, a racheté l’application en mars 2016.

Voici quelques effets possibles pour les fêtes

Pour télécharger l’appli, c’est par ici :

Well Cut : des gif animés avec du son

Vous n’avez pas envie de vous mettre personnellement en avant dans un selfie vidéo, mais vous avez quand même envie de partager une petite vidéo de fête autour de vous ? Rassurez-vous, de nombreux internautes sont dans votre cas

// De La Soul – A Roller Skating Jam Named Saturdays https://t.co/SsLOzCrBvT Test @wellcut_tv — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 23 décembre 2016

L’application Well Cut permet de faire ça. Il suffit de trouver un extrait vidéo qui vous inspire, de le couper avec l’application iPhone ou l’extension Chrome (l’appli Android arrive bientôt) et de le partager à vos proches.

Ce qui est bien, c’est que le player s’intègre parfaitement dans Twitter et Facebook (vidéo native) et que vous gardez le contexte. En cliquant sur le lien final, on peut, en effet, accéder à la vidéo complète. Je vais très certainement l’utiliser à terme pour partager nativement quelques secondes de mes vidéos YouTube sur Facebook et Twitter.

Pour tester Well Cut :

Quik : une appli mobile de montage intelligente

J’ai gardé le meilleur pour la fin. Comme Well cut, Quik (anciennement Replay App) a été fondée par des français (Stupeflix), qui ont été « rachetés » par les américains de Go Pro.

Et ce rapprochement a, pour une fois et pour l’instant, eu du bon sur l’application (Pour rappel : Twitter va fermer Vine et certainement Periscope). L’appli est passée totalement gratuite, sans watermark, et a été portée sur Android. Voici un petit montage fait en moins de 5 minutes avec les photos et vidéos de mon iPhone

Avant Quik, il n’existait pas d’application de montage ergonomique et puissante pour smartphone. On devait donc envoyer toutes ses photos et ses vidéos sur son PC / Mac pour les retravailler avec un logiciel de montage. Heureusement, tout ceci appartient maintenant au passé

Pour télécharger l’appli, c’est par ici.