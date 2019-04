Code de la route 2019 : cours gratuit et test des 40 questions

Le 1er juillet 2019, je déménage dans le sud de la France à Sophia Antipolis. Pour aller au travail là-bas, pas de métro ou RER, il va falloir que j’obtienne enfin mon permis de conduire. Avant d’être sur place, pour gagner du temps, ‘ai décidé de passer le code de la route en candidat libre depuis Paris.

Pour avoir le code du 1er coup, j’ai décidé de m’investir un peu plus dans les révisions… Je vous livre ici les ressources gratuites que j’ai trouvées en ligne pour apprendre le code et s’exercer aux 40 questions.

Pourquoi il ne faut pas prendre l’examen du code à la légère

Chaque année, il y a 1,4 million de personnes en France qui passent l’épreuve théorique générale (ETG, appelée « code »). C’est le 1er examen en France en terme d’inscrits ! Et sur les 1,4 M, seulement 880 000 personnes l’obtiennent du 1er coup. soit un taux de réussite de 63 %… Quand le taux de réussite au bac 2011 est de 85,6 % 🙁 Nouveau ! Depuis la réforme Macron de 2016, il est possible de passer l’examen sans auto-école.

Bien sûr, l’examen n’est pas aussi compliqué que le bac… mais ce faible taux de réussite témoigne quand même d’un manque de préparation évidente des candidats… Si je devais le passer maintenant, c’est sûr je me louperais !

Alors pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut préparer le code comme un véritable examen : connaître le cours et le programme sur le bout des doigts (pas de place à l’approximation) et faire le maximum d’exercices pour ne plus faire à la fin qu’une ou 2 fautes max par test et ainsi être confiant et large pour l’examen final.

Télécharger des supports de cours code de la route gratuit en PDF

Pour qu’une leçon rentre et soit mémorisé, j’ai besoin pour ma part de 3 sons de cloches différents : la théorie stricte (le code), un manuel avec des illustrations (que votre école vous a donné), et si je peux récupérer des supports de cours… je suis confort !

Avant d’aller plus loin, voici les 9 thèmes qui seront abordés pendant l’examen donc à prioriser dans vos révisions :

dispositions légales en matière de circulation routière le conducteur la route les autres usagers de la route réglementation générale et divers précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite équipements de sécurité des véhicules règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement

Le code strict est disponible en ligne sur le site legifrance.

Autre trouvaille intéressante, le site du coach-code qui ne doit pas être bien vieux (je parle du site 🙂 pas du bonhomme que je ne connais pas personnellement)… mais qui est un des rares à proposer gratuitement des supports de cours en PDF qui visent les thèmes de l’examen… Le webmaster du site est en plus un moniteur d’auto-école… donc il sait de quoi il parle a priori !

Autre truc indispensable, la liste intégrale des panneaux de la route à télécharger sur le site de la sécurité routière :

Trouver des tests de code de la route gratuits

Voici une sélection de près de 40 tests pour vous faire la main quand vous aurez des bases solides… Vous noterez que je vous ai épargné le parcours du combattant 😉

Et sur mon mobile ou sur ma tablette ?

Sur Android (tablette ou smartphone), pas vraiment grand chose de valable à se mettre sous la dent… En revanche, sur iPad, il y a une super application appelée Code de la route et développée par BlackHelios. Je l’utilise pas mal en ce moment (l’illustration du début de l’article vient de cette application). Je vous invite à lire test complet de Flavien sur Tablette.com. Certes, l’application n’est pas gratuite… Elle coûte la modique somme d’1,59 € et donne accès à plus de 600 Mo de tests…

Ce qui est cadeau quand on voit certains sites qui proposent des accès à leurs tests en ligne moyennant le paiement de 10 € par mois 🙁 là c’est 1,59 € une seule fois et vous avez accès à tout ! Pas d’abonnement à payer ensuite…

Sinon sur mobile (Android ou iPhone), vous pouvez aussi lire les cours et le code au format PDF présentés plus haut à tout moment !

