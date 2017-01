Voilà quelques jours que je me suis lancé un défi : découvrir par moi même quel était le meilleur logiciel de montage vidéo sur PC en 2012. Par moi-même, car pour trouver chaussure à son pied, il n’y a pas de miracle… il faut l’essayer !

J’ai donc téléchargé les versions d’évaluation des 5 logiciels de montage vidéo les plus souvent mis en avant sur les blogs et forums. A savoir : Cyberlink Producer, Adobe Premiere Elements, Magix Video Deluxe, Vegas Movie Studio, Avid Studio. Puis j’ai mis à l’épreuve leur simplicité, leurs effets, leur rapidité, leur interopérabilité.

Sans plus attendre, voici mon Top 3

Avid Studio / Pinnacle Studio 16 : le meilleur logiciel de montage vidéo

Simplicité

Avid Studio est le logiciel que j’ai testé en dernier et c’est celui sur lequel j’ai passé le plus de temps à m’amuser avec. J’ai tout de suite accroché à la simplicité de son interface.

On jongle en permanence avec 2 onglets : biblothèque (effets, titres, transitions, vidéos, musique) et film (la table de montage). On pose nos films dans la timeline directement sur la piste 2, on garde la piste 1 pour mettre des titres en superpositions… Et tous les ajustements se font ensuite depuis la timeline à l’aide de la souris. C’est super bien pensé.

Et si vous voulez aller encore plus vite, dans bibliothèque en bas il y a un bouton SmartMovie qui s’occupe de faire tout le montage pour vous automatiquement !

Effets pros

Tous les effets sont à chaque fois de qualité professionnelle. J’ai démarré en faisant des choses simples, je sens que quand je maîtriserai mieux la bête je pourrais créer des effets spéciaux dignes des plus grands films d’action. Voir ce qu’arrive à faire AvidStudioPro sur Youtube : Laser, effet matrix, déboulonnement, fond vert, rotoscopie,… franchement, ça me fait saliver

Il faut savoir que Avid est à l’origine un outil de montage pro pour les films, la pub, les animations, les émissions de télé. C’est notamment avec les outils Avid qu’ont été montés les films primés à Cannes et aux Oscars : Leon, Pulp Fiction, Le Patient Anglais !

Multi-formats et rapidité d’exécution

J’avais des tonnes de formats vidéos exotiques sur mon PC : mts / avchd (caméra HD), mp4, xvid,… tout passe sans problème et en sortie (onglet exporter) vous avez un choix large des supports (fichier, disque dvd ou blu ray, youtube) et des formats : divx, avchd, mp4, PSP,…

Admirez plutôt mon montage !

MISE A JOUR DU 30/12/2012 : Avid Studio n’est plus produit



Avid et Pinnacle ont été revendus à Corel cette année, Corel a décidé de ne garder qu’une marque (Pinnacle), La dernière version de Pinnacle sortie en septembre (Pinnacle Studio 16 Ultimate à 99 € chez Amazon) correspond en fait à une amélioration d’Avid Studio (c’est exactement la même interface)… Testez donc maintenant Pinnacle Studio 16 (version d’essai de 30 jours sur le site de Pinnacle) pour avoir l’équivalent de la version d’Avid Studio que j’avais testée.



Je vous invite à regarder cette vidéo Youtube de Pinnacle Studio Pro qui montre bien que Corel a juste fait un rebranding, et que Pinnacle Studio 16 ultimate = Avid Studio



http://www.youtube.com/watch?v=NnQMvY1ApFo

Magix Video Deluxe : le Movie Maker ++

Je l’avais testé en long en large et en travers fin 2010, voir mon tuto montage video google earth… Je n’avais pas eu le même effet Waouh qu’avec Avid Studio.

Il est moins convivial, moins pro, mais tout aussi fonctionnel qu’Avid. Il est assez rapide pour monter les films et accepte comme Avid tous les formats en entrée et en sortie.

En savoir + sur Magix Video deluxe

Adobe premiere elements : simple, sympa, mais trop lent

Niveau interface, niveau simplicité, niveau effets… c’est du tout bon, même mieux que Magix sur ces terrains là, mais un peu en dessous d’Avid.

Là où c’est une vraie galère c’est quand on fait un film instantané… L’effet final est sympathique et pro mais le temps de traitement est anormalement long. 3 h pour 3 mn de rush vidéos, c’est du délire ! Et je n’ai pas un petit PC en face (HP Folio c’est du robuste et du rapide normalement)



En savoir + sur Adobe Premier Elements

Les recalés : Cyberlink et Vegas Movie Studio

Vegas Movie Studio recalé net car interface imbitable… Par où je commence ?

Cyberlink, mon père m’en a dit le plus grand bien. Il fait des super montages avec ! Chez moi les vidéos mts, mp4 ne passent pas. j’ai une erreur de la source média (Cyberlink PowerDirector n’a pu construire la source média en un graphe ! ça me fait une belle jambe ;-)) et la vidéo ne peut être traité. Donc inutilisable sur mon PC.

Votre avis compte autant que le miens

Si vous avez un autre logiciel de montage vidéo qui vous tient à coeur… Comme c’est le cas pour moi et Avid Studio (Pinnacle Studio 16 Ultimate). N’hésitez pas à nous le présenter dans les commentaires. Dites-nous pourquoi selon vous c’est le meilleur et quel matos (Windows, Linux, Mac, nom du PC) vous avez.