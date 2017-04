Blagues poisson d’avril 2017 pour piéger PC et mobiles

Aujourd’hui c’est le 1er avril ! le moment tant attendu par tous les farceurs de la planète pour piéger leurs amis au bureau ou à la maison…

Je vous ai préparé dans cet article 8 poissons d’avril à faire à vos collègues, famille, amis depuis leur ordinateur mobile, ou depuis votre pc.

Au sommaire des farces pour PC :

Les blagues pc / mobile à faire sur les devices de vos amis

Remplacer les éléments cliquables du bureau par une capture d’écran

Cette farce est sans doute la blague d’ordinateur la plus simple, la plus efficace, et la plus connue au monde…

Le principe:

on fait une copie d’écran du bureau de notre ami piégé (pendant qu’il prend une pause café par exemple) , on place toutes les icônes cliquables dans un dossier temporaire, on désactive l’affichage de la corbeille, de la barre des tâches et du menu démarrer, puis on colle la capture d’écran en lieu et place du papier peint (c’est la même chose avec les icônes et menus affichés qui ne sont plus cliquables !).

Quand votre ami revient à son bureau, plus moyen pour lieu de lancer un quelconque programme et pourtant les objets cliquables sont là !!! Si vous êtes sous Windows comme moi, voici comment il faut procéder (tuto video blague bureau de PC inactif):

Economiseur d’écran bleu plantage système

Encore plus simple à mettre en place que le canular précédent: l’écran de veille bleu plantage système… Vous savez c’est cet écran que l’on voit quand windows est malade… j’ai dû pas mal y faire face quand je suis passé à Vista (nombreux conflits avec ma carte graphique Nvidia).

En téléchargement ici: Télécharger Blue Screen of Death. Sous Vista, faîtes clic droit sur le papier peint du bureau -> puis personnaliser -> Ecran de veille pour le mettre en place… Régler le à 5 minutes…. Surveiller ensuite votre collègue bondir sur sa chaîse

Simulateur d’écran d’ordinateur cassé

De plus en plus simple ! une image d’écran cassé… Chargez la sur depuis l’éditeur d’image dispo sur le poste de travail de votre ami (paint ou visionneuse microsoft) et mettez la vue en plein écran.

Tous les formats disponibles sur Geek Technique:

Simulateur d’écran de mobile cassé

Vous voulez faire une bonne blague à un ou une de vos ami(e)s qui ont un téléphone Android. ? Pourquoi ne simuler un écran cassé avec cette appli.

Touche du clavier qui est remplacée par une autre

Découvert sur RJL Software, ce petit soft – Replace Keys – permet de permutter deux lettres entre elles.

Pour un effet maximal, changer le « E » (lettre la plus tapée en français) par la touche Tabulation (TAB, équivalent de 3 espaces)…. votre ami va devenir fou

Les blagues pc à faire à distance depuis son propre PC

Transformer sa voix avec Morphvox

Les canulars téléphoniques, c’est un grand classique des poissons d’avril. Avec Skype PC (logiciel pour téléphoner depuis un PC), et Morphvox (logiciel pour transformer sa voix), on peut imaginer toutes sortes de canulars:

se faire passer pour le voisin du dessus mécontent du bruit

se faire passer pour la maîtresse du mari auprès de la femme

se faire passer pour un gangster

Un guide d’utilisation est dispo ici: Tutorial Morphvox

Envoyer une fausse illusion avec Liquid Generation

Jusqu’à présent, on était resté assez soft au niveau des différentes farces d’ordinateur… Avec Liquid Generation, on dépasse allègrement le cadre de la blague bon enfant, je vous dévoilerai après les ressorts de leurs « sabotages » (pour garder auprès de vous l’effet de surprise). En attendant, je vous invite à tester de suite l’illusion d’optique suivante (âmes sensibles, épileptiques, cardiaques, abstenez-vous !!)

Si vous avez testé, vous avez compris le principe de leurs sabotages:

On prétexte une illusion d’optique pour attirer l’attention du piégé On fait concenter notre piégé sur une tâche bien précise Au moment où il s’y attend le moins, on dégaine une image d’horreur très choquante.

Envoyer une fausse Une de magazine à vos amis

Avec le site PetiteBlague.fr, vous allez pouvoir piéger vos amis dans des fausses une de magazine. Exemple ci-dessous avec votre serviteur qui malgré sa transparence de patrimoine n’a pas été élu maire de Cachan.