J’ai appris cette semaine qu’ENGIE lançait un super challenge pour permettre à un YouTubeur de présenter les nouveautés du CES de Las Vegas 2017 en vidéo.

Ce type de voyage coût super cher et trop peu de marques en France aujourd’hui soutiennent les YouTubeurs dans ce type d’initiatives. Alors que certains YouTubeurs Tech sont souvent plus experts, plus professionnels et plus proches des consommateurs que les journalistes traditionnels (qui eux n’ont aucun mal à se faire financer leur voyage). Lire la suite →