TF1 Replay sur Orange : comment regarder MyTF1 sur sa télé ?

Depuis le 1er février 2018, TF1 a coupé son flux replay sur la TV d’Orange ! Plus possible donc de regarder en différé The Voice, la villa des coeurs brisées, les mystères de l’amour,…

Les relations amoureuses entre TF1 et Orange ont été rompues, pour la plus grande tristesse de ses téléspectateurs fidèles 🙁 Heureusement, grâce à Google et Facebook, je vais pouvoir t’aider à redonner un peu de ton temps de cerveau disponible à la 1ère chaîne de la TNT.

Regarder l’appli MyTF1 sur ta télé avec Chromecast

Prérequis : un smartphone Android et un Chromecast

La parade pour continuer d’accéder aux programmes de TF1 en replay consiste à utiliser l’application Android MyTF1. Sévèrement critiquée pour son omniprésence de oubs, sa non compatibilité native avec le chromecast et l’obligation de créer un compte, cette appli est maintenant, malheureusement, ta seule alternative pour regarder les replay de TF1.

Cela t’apprendra à manquer le direct 😉 Installe tout de même cette appli, je vais t’aider à la débrider un peu grâce au Chromecast.

1ère chose à faire, ouvre l’appli Google Home et sélectionne dans le menu l’option Caster l’écran ou l’audio.

Ensuite appuie sur le bouton caster l’écran (1) puis sur le nom de ta chromecast (2)

Quand tu lanceras l’appli MyTF1, celle-ci s’affichera alors comme par magie sur ta télé. Il faut tourner ton écran à l’horizontale pour que l’image occupe tout l’écran.

Pour profiter des programmes il te faut un compte MyTF1. Il suffit pour cela de te connecter avec Facebook comme ceci, ça te créera un compte instantanément.

A toi ensuite « Demain nous appartient » et tous les programmes « premium » de TF1 à la demande.





Regarder le site TF1.fr sur ta télé avec un câble HDMI



Si tu n’as pas de Chromecast, ni d’Android, tu peux toujours brancher ton PC ou ton MAC connecté au site TF1.fr en HDMI.

C’est un peu plus encombrant mais tout aussi efficace.

Bientôt un tuto vidéo pour te montrer cela 😉

A la demande générale, j’ai commencé à préparer un tutoriel vidéo pour te montrer toutes les manipulations. Abonne-toi à ma chaîne YouTube ici pour ne pas le manquer 😉 C’est gratuit et tu peux zapper toutes mes publicités !