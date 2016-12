Horloge parlante gratuite : quelle heure est-il exactement en France ?

Mais quelle heure est-il exactement en ce moment en France ? Vous pouvez regarder votre montre, l’heure qui s’affiche sur votre téléphone ou votre PC…

… il y a fort à parier que vous soyez en avance ou en retard de quelques secondes ou de quelques minutes par rapport à l’heure officielle de l’horloge parlante.

Le 30 octobre 2016, on gagne une heure de sommeil

Mise à jour du 28 octobre 2016 : A quelques heures seulement du passage à l’heure d’hiver, où l’on gagnera une heure de sommeil. Le 30/10/2016, quand l’aiguille passera à 3h, il sera 2h !

Quelle heure est-il en France à la seconde près ?

Si voulez être sûr d’avoir la bonne heure à la seconde près, il faut absolument récupérer l’information depuis une horloge atomique (c’est ce qu’il y a de plus précis)… Bien sûr personne n’a cela à la maison Mais rien ne vous empêche d’interroger un serveur synchronisé avec une horloge atomique.

Sitôt dit, sitôt fait grâce à Time.is au 4ème top, il sera….

Synchroniser son PC ou son Mac à l’heure de l’horloge atomique de l’observatoire de Paris

Si vous avez une connexion internet, plus besoin d’appeler le 36 99, l’heure de l’horloge atomique de l’observatoire de Paris est disponible à portée de clic ici : https://syrte.obspm.fr/cgi-bin/heure_op_js

Et si vous voulez que Windows ou Mac soit synchronisé avec « l’horloge parlante », pas la peine non plus d’installer le moindre logiciel. Il suffit de synchroniser votre horloge windows avec le serveur de l’obesvatoire de Paris.

1/ Cliquez en bas à droite sur l’heure du bureau sous Windows 10, puis sur Paramètres de la date et de l’heure

2/ Ensuite, cliquez sur « Ajouter des horloges pour différents fuseaux horaires » tout en bas.

3/ Dans l’onglet Temps Internet (1), on rentre l’url du seveur du Syrte à la place de time.windows.com, à savoir : ntp.obspm.fr (2), et on met le tout à jour.

4/ A vous l’heure officielle sur votre PC

Les mêmes réglages fonctionnent sur Mac. Cliquez sur l’heure en haut à droite, puis sur ouvrir les préférences Date et Heure et ajoutez ntp.obspm.fr comme suit

La bonne heure synchronisé sur mon téléphone

Si vous avez un smartphone Android, Je vous invite à installer l’application gratuite ClockSync… Si votre téléphone n’est pas rootée, la synchro aura au max 30 secondes de décalage… Android ne veut pas courir le risque qu’une apk malveillante touche à son horloge… d’où cette limitation. Dans les paramètres, on peut ajouter le serveur ntp de son choix (synchro horloge atomique), mettez donc celui-ci de préférence : ntp.obspm.fr

Si vous avez un iPhone et que vous avez trouvé une application équivalente (gratuite si possible), partagez-là dans les commentaires. Sur ce, il est temps que j’aille me coucher et que je recharge ma batterie Sinon mon réveil risque de ne pas sonner demain matin !

La bonne heure synchronisée sur ma Pebble

Si vous voulez comme moi synchroniser votre Pebble à la nouvelle heure officielle de l’horloge parlante, rien de plus simple. Après avoir utilisé ClockSync, il suffit de désactiver / réactiver le bluetooth. A chaque pairage, Pebble se resynchronise à l’heure de votre téléphone.