Comment améliorer et faire connaître sa chaîne YouTube ?

Début 2016, j’ai décidé de reprendre en main ma chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation informatique qui ne comptait à l’époque que 500 abonnés et générait 25 000 vues par mois.

En améliorant la qualité de mes vidéos (matériel et montage), en instaurant un RDV hebdomadaire et surtout en interagissant avec vous pour mieux comprendre vos besoins en informatique, la chaîne a franchi récemment le cap des 10 000 abonnés et des 150 000 vues par mois.



La FAQ vidéo 10 000 abonnés YouTube



C’est donc l’occasion pour moi de faire une vidéo FAQ qui réponde à toutes vos questions sur la création, promotion et la monétisation d’une chaîne vidéo YouTube.

Si tu veux te lancer sérieusement dans l’aventure YouTube, sache que la plupart de ces conseils sont également disponibles de façon plus détaillée dans mon livre YouTubeur (Eyrolles) qui vient de dépasser les 4 000 exemplaires vendus.

Au sommaire de cette vidéo FAQ #YouTubeur

Voici les 10 questions de la FAQ #YouTubeur et le lien timecode (lien réponse détaillée ici) qui te permet d’accéder à la séquence désirée directement.



1- Pourquoi Jeanviet ?

Jean-Baptiste Viet = Jeanviet

2- Meilleure caméra ?

Filmer avec un smartphone, ce n’est pas si mal.

Pour améliorer les prises de vues avec ton smartphone, suis comme moi le MOOC gratuit des Gobelins : réaliser des vidéos de pro avec son smartphone ici

3- Combien d’abonnés pour faire un live sur smartphone ?

25 😉

4- Desktop, kezako ?

Un ordinateur de bureau

5- Meilleur logiciel de montage ?

J’aime bien iMovie, grâce à Maximus je vais pouvoir maîtriser DaVinci Resolve !!!

Suis la formation montage avec Davinci Resolve de Maximus ici.

6- 10 000 abonnés, ça rapporte combien ?

Tout dépend de leur engagement et de tes vues monétisables

7- Les nouvelles règles de monétisation de YouTube

10 000 vues pour monétiser

8- Où trouves-tu le temps et la motivation ?

Quand tu es passioné, le temps ne compte pas 😉

Tu veux utiliser Internet pour booster ton business en ligne ? Suis la chaîne de Laurent, Thomas, Stéphane, les digital Gods

9- Comment publier un livre ?

En Autoédition, en lisant les conseils de Jacques-line Vandroux dans Grimpez vers le top 100 (lien affilié)

Tu as besoin d’un éditeur ? Lis Publier son livre à l’ère numérique de E. Sutton et ML Cahier (lien affilié)

Besoin de la meilleure coach éditoriale ? RDV sur le site de Marie-Laure Cahier

10- Peux-tu faire ma pub ?

Revois tes basiques en SEO vidéo d’abord chez WebRankInfo

Tu veux être la star de ma prochaine vidéo ?

Envoie-moi à cet email jeanviet+youtubeur@gmail.com une vidéo de 30 secondes qui explique comment tu as fait décoller ta chaîne YouTube grâce à mes vidéos ou à mon livre YouTubeur.

Avant le vendredi 24/11/2017, Je la publierai le dimanche 26/11. Déjà 5 chaînes ont joué le jeu. Cela serait bien qu’on soit 10 !