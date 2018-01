Travailler sur Internet en 2018 : 5 conseils pour réussir

Cela fait maintenant plus de 10 ans je travaille sur Internet et je ne m’en lasse toujours pas 😉 Comme dit le proverbe de Confucius. Choisis un job qui te passionne et tu n’auras jamais l’impression de travailler.

Dans cet article et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 conseils qui m’ont permis d’évoluer d’un poste de stagiaire chez Wanadoo à un poste de responsable marketing digital chez Orange.

Pas le temps de lire ? Regarde la vidéo

Cette vidéo t’a plu ? abonne-toi à ma chaîne YouTube ici.

1- Choisis un job qui a du sens pour toi

Ne choisis pas un job pour être riche, libre, ou célèbre. Cela te mènera à la ruine ou à la déprime. Choisis un job qui te passionne.

Si je bosse sur Internet depuis plus de 10 ans dans le marketing, c’est parce que j’adore créer du contenu et des services Web qui sont utiles aux gens.

2- N’abandonne pas l’école et mets en pratique

Tout ce que je sais aujourd’hui, je l’ai appris à l’école, dans des livres et sur Internet. J’ai étudié à l’école des disciplines passionnantes comme la macro-économie, le management, le marketing, la communication, la gestion de projet, la création de sites Internet.

Grâce à Internet, j’ai pu mettre toutes ses connaissances en pratique en créant des sites, des blogs, des livres, des vidéos.

3- Partage tes savoir-faire dans un CV en ligne

A la fin de tes études, il faudra que tu trouves un stage de 6 mois en entreprise et que tu sois convaincant en entretien pour l’obtenir. Il faut absolument que tu sortes du lot pour attirer l’attention des recruteurs.

C’est grâce à mon cv en ligne qui est devenu par la suite un blog que j’ai convaincu le portail Wanadoo.fr de me prendre en stage en tant que chargé d’études.

4- Spécialise-toi d’abord

Pour transformer ton stage ou ton CDD en vrai job, il faudra te montrer indispensable auprès de ton entreprise dans une ou plusieurs spécialités.

Moi par exemple, j’ai réussi à convaincre le portail Orange.fr de me garder en CDI car je m’étais rendu incontournable à l’époque sur toutes les questions liées au SEO et aux Analytics.

5- Change régulièrement de job et forme-toi

Si tu veux toujours être motivé par ce que tu fais, il faut changer régulièrement de job ou réinventer tes tâches du quotidien en te formant tout au long de ta carrière aux évolutions du Web. Cela bouge tellement vite sur Internet.

Normalement, chaque entreprise t’offre 20h de formations par an. J’ai pu me former avec ces heures au SEO, à ACCESS, au management d’équipe, perfectionner mon anglais, mes connaissance en comptabilité, etc…

Et si tu n’as pas la chance d’être en activité, tu peux toujours te former au digital pour pas cher sur le site Tuto.com