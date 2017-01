Il y a 4 ans alors que s’arrêtait la chaîne TV Orange sport j’ai reçu une offre d’abonnement à Canal+ très attractive à 6€ / mois pendant 1 an (le prix que je payais Orange sport).

6€ / mois au lieu de 40€ / mois, on peut dire qu’ils y allaient très forts ! Mais n’est-ce pas finalement le prix de base de Canal+ qui est trop élevé ? J’ai sondé mes proches autour de moi abonnés à Canal plus et je me suis rendu compte que chacun avait ses astuces pour payer Canal+ moins cher… Mise à jour du 27/9/2016 : Canal plus est désormais dispo à 20 € / mois et sans engagement !!!

Solution 1 : Abonné Canal, résilier au téléphone 2 mois avant la fin du contrat

Si vous vous êtes abonné à Canal+ pour moins de 30 € par mois et que vous ne voulez pas passer à 40 € / mois, ou si vous en avez marre de payer 40 € / mois, pensez à appeler le service client au téléphone à la meilleure heure avec votre n° d’abonné.



Dites leur que vous ne voulez plus continuer Canal+ à ce prix là, que la concurrence propose des tarifs plus attractifs et dans 100 % des cas, ils vous proposeront de rester 1 an de plus pour moins de 30 € / mois.

Visiblement, ils ont cette arme absolue pour retenir les clients 1 an de plus. Mon beau frère qui voulait quitter Canal en début d’année à cause du prix élevé m’a raconter cette histoire.Faites bien la démarche au moins 1 mois avant échéance du 12ème mois pour ne pas être reconduit tacitement pour 12 mois supplémentaire au prix fort.

Solution 2 : nouvel abonné, surveillez toutes les promotions

En ce moment par exemple c’est 30 € / mois pendant 1 an sur le site de Canal+, mais vous pouvez très bien avoir des promotions plus intéressantes ciblées en fonction de votre offre de TV actuelle ou de votre opérateur.

Donc ne vous précipitez pas, mais quand le bon plan arrive… foncez… Je me mord les doigts aujourd’hui de ne pas avoir pris l’offre à 6 € / mois quand elle m’était présentée.

Mise à jour du 13/08/2016 : Je serais vous, j’attendrais les offres de septembre 2016, plusieurs rumeurs (ici et là) font état d’une offre 100 % internet, sans engagement, autour de 20 € / mois.

Mise à jour du 27/09/2016 : Ca y est ! Les rumeurs d’il y a quelques mois étaient donc vraies. Canal plus est désormais dispo à 20 € / mois, sans engagement, 100% sur Internet (smartphone, PC, Tablette) avec le 1er mois offert. Cela se passe ici : http://decouvrir.mycanal.fr/

Solution 3 : Prenez des offres alternatives sans engagement

En attendant que la vraie bonne promo à moins de 20 € / mois arrive, faites jouer la concurrence ! Canal plus, c’est quoi ? La ligue 1, la ligue des champions, le cinéma, et les séries.

Perso, seul le foot m’intéresse, donc j’ai pris l’offre Bein Sport à 13 €/mois (sans engagements). Si le cinéma et les séries vous tentent, vous avez Orange Cinema Séries sans engagement à 12 € / mois.

Au final, on tournera à 25 € / mois pour quasiment la même offre que Canal+ … Et si on en a marre on peut arrêter au bout d’un mois… contrairement aux offres actuelles de Canal : engagement minimum sur 12 mois.

Si quelqu’un dans votre famille est abonné Orange et à une offre OCS ou Bein Sports, sachez que grâce à la Clé TV d’Orange (40 € à l’achat), vous pouvez diffuser OCS et Bein Sports sur n’importe quelle télévision grâce votre iPhone ou Android.

Solution 4 : Regarder les matchs de foot sur Internet

La semaine où il y a PSG – OM en Ligue 1 , Real Madrid – PSG en Ligue des champions, ça serait quand même ballot de rater ces grandes affiches. Je vous ai préparé un petit tutoriel pour l’occasion.

Mise à jour du 13/08/2016 : malheureusement, l’option ligue 1 disponible sur Sosh et Orange à 7 € / mois, n’existe plus. La meilleur alternative reste donc l’offre Bein Sports à 13€ / mois accessible sur le web pour les clients Orange.

Solution 5 : mutualiser l’abonnement Canal+ grâce aux offres multi-écrans

On peut maintenant regarder Canal+ sur sa télé et sur un autre écran (Tablette, PC, Mobile). Admettons que votre paternel ait un abonnement Canal et qu’il n’utilise jamais d’autres écrans que sa télé…

Et bien vous pouvez profiter de son abonnement en même temps sur un autre écran en installant l’application qui va bien et en récupérant son accès.

Solution 6 : passer à Netflix

Si vous voulez une offre de films, séries, dessins animés (pour les petits), 100 % à la demande, sans engagement, l’offre la plus intéressante est Netflix à 8 € / mois. A condition d’accéder par VPN / VPS au catalogue US ou canadien, le catalogue français est à la ramasse, je vous explique tout cela ici :