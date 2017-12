Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Et si au lieu de coller tes enfants devant des dessins animés sur YouTube pour occuper leur temps mort, tu leur racontais de belles histoires éducatives et interactives avec ton smartphone ou ta tablette ?

Que tes enfants soient en maternelle ou au CP, je t’ai fait une sélection dans cet article de 4 applications Android, iPhone et iPad, testées et approuvées par mon fils de 3 ans et ma fille de 6 ans.

Au sommaire :

Pas le temps de lire ? Regarde ma vidéo 😉

La lecture sur écran est-elle adaptée aux enfants de 3 à 10 ans ?

Ce post (et la vidéo qui l’accompagne) est plutôt destiné aux parents comme moi qui ont des enfants entre 3 et 10 ans et qui voudraient les occuper pour les fêtes de Noël de façon intelligente.

A cet âge là, ce n’est pas vraiment recommandé de les mettre seuls devant des dessins animés sur YouTube. L’enfant est passif, le programme et la publicité qu’il regarde peuvent être agressifs, et même si YouTube fait plein d’efforts en ce moment pour améliorer cela.

Tu peux en revanche leur faire découvrir des histoires interactives sur tablette ou smartphone en restant à côté d’eux. Si tu as des doutes sur la bonne utilisation des écrans quand on est enfant, je t’invite à cette occasion à aller voir l’excellente vidéo de ContraDico qui traite de ce sujet.

Bayam, une appli éducative et ludique pour les 3 – 10 ans

Bayam, c’est l’application des éditions Bayard et Milan. A la maison, et à ma bibliothèque de quartier, on a tous leurs magazine papier : Pomme d’api, Petit Ours Brun, Sam Sam, Mes premiers J’aime lire, Tralallire, les belles histoires, Babar

Mon fils de 3 ans adore Petit Ours Brun et ma fille de 6 ans adore mes premiers J’aime lire. D’ailleurs, elle est contente de les apporter à l’école pour les écouter en classe avec sa maîtresse et ses copains.

Dans l’appli Bayam, on retrouve tout cet univers. On a des énigmes pour apprendre, de belles histoires à écouter et regarder pour s’évader, des charades (le jeu préféré de ma fille), de la danse et du Yoga pour que les petits restent en forme.

Tout cela bien sûr sans publicité, avec du contenu original qui est renouvelé chaque semaine et un contrôle total des parents qui peuvent programmer la durée d’utilisation de l’appli. On a mis 20 minutes de session quotidienne, et on fait ça à deux plutôt le samedi et le dimanche quand je ne travaille pas.

La contrepartie de ce contenu de qualité sans pub, c’est que tu dois payer 5 € / mois pour profiter de l’appli. Franchement, si on prend un peu de recul, ce n’est pas grand chose, c’est même moins cher qu’un magazine. Le premier mois d’essai est offert et tu peux arrêter à tout moment.

Ulysse de Laplikili, une appli et un livre pour découvrir l’univers

Pour moi c’est l’avenir de la lecture pour les enfants. Tu as un livre papier avec une histoire et tu peux interagir avec le livre en réalité augmentée grâce à ta tablette et ton smartphone. Tu suis les aventures d’Ulysse en audio sur ton smartphone, pendant que tu tournes les pages.

Tu aides Ulysse à construire sa fusée et à découvrir les planètes dans l’espace. C’est ludique et intelligent, ma fille adore.

Je t’en avais déjà parlé lors d’une vidéo dédiée à Ulule. La production des contenus multimédias a en effet été financée grâce à Ulule et maintenant tu peux acheter le livre pour 29 €. C’est vraiment un très bon cadeau à mettre dans le sapin pour tes enfants.

Izneo, l’appli de lecture de BD pour toute la famille

Izneo est une application de lecture de BD numériques. Je t’en avais déjà parlé l’année dernière quand j’avais été au Forum Fnac Livres. Izneo a développé une technologique qui permet d’isoler les cases des BD, ils appellent cela EazyComics, c’est de la lecture Case à Case.

Perso, cela m’a permis de faire découvrir à ma fille de 6 ans les courtes histoires de Boule et Bill que je lisais quand j’étais petit. Elle a adoré !

Pareil que pour Bayam, tu as une formule d’abonnement sans engagement à 9,99 € avec le 1er mois offert. Tu peux consulter en illimité plus de 3 000 BDs. Petit plus pour les abonnés Orange comme moi, tu as accès à cet abonnement (ainsi que Epresse) gratuitement jusqu’au 4 avril 2018.

Écoute des histoires pour enfants grâce à Audible !

J’ai une offre abonnement depuis quelques mois à cette application. Je l’utilise essentiellement pour lire des livres pratiques quand je cours ou que je suis dans les transports. Je t’avais déjà fait une petite vidéo de présentation dessus.

Chaque mois, pour 9,90 €, tu as le droit d’écouter un nouveau livre audio, tu gardes tes anciens titres achetés dans ton appli.

Pareil que pour Izneo ou Bayam, tu as le droit à un premier mois d’offert. Choisis gratuitement l’audiobook de ton choix sur Audible ici (lien affilié).