Apprendre l’informatique sur Internet : cours gratuits, logiciels, et formations pour débutant

En maîtrisant un certain nombre d’outils bureautiques (access, excel, word, powerpoint) et en ayant quelques connaissances en langages de programmation web (php, mysql, html, css) , j’arrive à être 100 % autonome dans mon travail depuis que je suis entré dans la vie active.

100 % autonome dans ma vie de salarié et 100 % autonome dans ma vie d’entrepreneur… Tous ces outils et langages informatiques, je m’y suis mis sur le tard quand j’étais à la fac pour gagner en productivité.

95 % des concepts informatiques que je maîtrise aujourd’hui, je ne les ai pas appris sur les bancs de l’école mais en auto-formation sur Internet, dans des livres, ou échangeant avec des collègues au travail.

Pas besoin de diplômes pour être un crack en informatique

N’ayez donc pas de complexes à vous lancer dans l’apprentissage de l’informatique quand bien même vous auriez un niveau d’étude limité. Les diplômes, les mentions, les grandes écoles, qu’on se le dise c’est du flan !

Xavier Niel (Free), Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Jack Dorsey (Twitter), Mark Zuckerberg (Facebook), les géniaux créateurs multi-milliardaires des outils et logiciels informatiques que vous utilisez au quotidien ont tous comme point commun d’avoir abandonner leur études secondaires (non diplômés donc) pour créer leur entreprise.

Toutes leurs connaissances en informatique, ils les ont donc appris par eux-même en auto-formation.

Même si je n’ai pas la prétention de me comparer à ces 5 génies, grâce à l’auto-formation, j’ai quand même réussi à créer un site web autour des nouvelles technologies consulté chaque mois par près de 300 000 internautes (299 000 VU médiamétrie/netratings en novembre 2012 sur Jeanviet.info)

C’est à mon tour maintenant de vous donner mes petits trucs et astuces pour apprendre l’informatique, les logiciels bureautiques / graphiques, les langages web sans que vous soyez obligés de retourner à l’école.

Où trouver des cours gratuits pour apprendre l’informatique ?

Pour créer Jeanviet.info début 2006, j’ai passé pas mal de temps sur ces 4 sites :

Site du Zero : pour apprendre le PHP et MySQL (indispensable si on veut tuner son CMS), le site communautaire est devenu une entreprise qui vend des formations, des livres, et des ebooks

AlsaCreations : pour créer un design en CSS (à l’époque, beaucoup de sites créaient le design directement dans la page avec la technique des tableaux et c’était mal !), Raphaël Goetter a su évangeliser le web français avec son excellent ouvrage CSS 2

Le Codex WordPress : le manuel complet de WordPress (outil de publication de mon blog qui est maintenant le CMS le plus utilisé au monde)

Urban Giraffe : le 1er blog qui a disséqué un blog worpdress et qui a expliqué en détails comment le personnaliser, si l’offre de thèmes WordPress a par la suite exploser on le doit a mon avis à cet auteur.

Voici d’autres sites très complets qui se sont spécialisés dans l’apprentissage de l’informatique pour tous :

Sur les blogs, on trouve également plein de ressources souvent plus pointues car les auteurs sont en général des spécialistes de leur discipline. L’avantage aussi des blogs, c’est la possibilité de commenter et de poser des questions… Et normalement les vrais blogueurs aiment les questions, le débat, et prennent le temps de vous répondre.

Quelques adresses de blogs en vrac que je consulte régulièrement en suivant leurs auteurs sur twitter.



On trouve également sur les sites des éditeurs de solutions informatiques tous les guides, tutoriels, formations qui vont bien, quelques adresses en vrac :

Pour les plus motivés d’entre vous (il faut avoir du temps libre) , il reste aussi la possibilité d’apprendre gratuitement la programmation (Python) en suivant en ligne les cours d’Havard et du MIT sur le site de l’EDX (j’ai abandonné faute de temps)

Des Livres et des eBooks pour apprendre l’informatique

Personnellement, je suis plus à l’aise pour apprendre une discipline quand j’ai un bon livre spécialisé en face de moi qui traite la problématique de A à Z.

Les livres informatiques étant très chers (30 € en moyenne), il faut être sélectif ou rusé pour arriver à se cultiver au meilleur prix. Si vous achetez un livre Eyrolles ou O’reilly, en général vous aurez un bon livre informatique. Ces 2 maisons d’édition faisant a priori bien leur travail pour avoir les meilleurs auteurs référents dans leur domaine.

Pour payer mes livres informatiques moins cher, j’ai plusieurs techniques :

Acheter la version eBook, si l’éditeur joue vraiment le jeu, vous aurez le livre à moins de 10 €, et si l’auteur débute en auto-production : à moins de 5 €

Tester les nouvelles offres de lecture en mode découverte (souscrivez avec une ecarte bleue pour ne pas basculer en reconduction automatique) : Audible m’a permi de lire Makers pour moi de 5 € en audiobook, et là je teste Safari To Go gratuitement pendant 15 jours (toute la collection O’Reilly dans ma poche gratos)

Suivre les comptes d’auteurs de livres informatiques sur les réseaux sociaux (twitter, google+ de préférence), quelques fois ils lâchent leurs vieux ebooks gratuits ou peuvent vous envoyer une copie de leur dernier bouquin pour faire leur promo

Demander à l’auteur une copie gratuite pour faire une revue sur votre blog (à l’ère du numérique, les auteurs ont aussi besoin des blogueurs pour se faire connaître)

Lire les OFPS de O’Reilly (Open Feedbak Publishing System) : Plusieurs livres complets sont consultables gratuitement en ligne, à vous d’être « fair » en remontant les problèmes / suggestions aux auteurs pour améliorer collectivement l’ouvrage

APE en version Kindle iPad à moins de 10 €

Markers en version AudioBook pour moins de 5 € avec l’abonnement audible (que j’ai lu en 1 mois pendant mon footing)

Don’t make me think en version Safari to Go (gratuit pendant 30 jours avec 9 autres livres, 3 peuvent être stockés offline)

WhatThePlus de Guy Kawasaki récupéré gratos en suivant Guy sur Google plus

Les formations et tutoriels vidéos en ligne

J’ai beaucoup appris aussi au travail en échangeant avec les collègues. Comme je bosse depuis plusieurs années sur un grand portail internet, j’ai la chance d’être en contact quotidiennement avec des experts dans tous les métiers du web (web design, seo, sem, web analytics, développeur, ergonome, chef de projet, chef de produit, animateur, commercial pub,…).

Et qu’est-ce qu’on partage entre collègues pour être plus efficaces ! Notamment sur Excel !

Si vous êtes un peu isolés de ce côté, pas de problèmes, il y a 2 sites de très bonne facture video2brain et tuto.com – spécialisés dans la formation vidéo – qui partagent les manipulations que vous devez faire à l’écran pour chaque logiciel.

Pour moins de 20 € / mois, video2brain vous met à disposition sur son site et sur ses applis iPad et Android l’ensemble de son catalogue de formation. Les formations sont super bien montés et mis en valeur : formateur qui vous parle face caméra en intro, on bascule d’une notion à une autre via le sommaire, on peut suivre sur son iPad pendant qu’on fait les manipulations sur le PC.

On peut aussi acheter les formations à l’unité et les garder éternellement sur son PC (ex formation de 10h au responsive web design à 50 €), mais vu comment les technos évoluent, je pense qu’il est plus judicieux de prendre l’abonnement sur 1 mois et de se faire plaisir en illimité pour 20 €.

Perso, j’ai pris ce type de formule (avec une grosse négo de tarif vu qu’on bosse ensemble déjà sur www.teletuto.fr ;-)), et je me suis fait plaisir en prenant ces 3 formations que je consulterai sur mon iPad via leur appli dédiée : Retouche Photoshop Portait, développement d’appli Android 4, Création eBook avec InDesign.

Sur tuto.com, on peut acheter des tutos express pour pas cher (ex: 1 € pour créer un effet avatar sous photoshop) ou des formations complètes. Il y a un système de crédits avec souvent des grosses remises (suivez @emob sur twitter pour être au jus) pour repartir avec des formations ou des tutos à moitié prix. Je vais me prendre une formation pour Ciel Compta et je vais essayer aussi de me mettre à PhotoShop (il y a une formation de 13h gratos dispo pour Photoshop CS2).

Côté exhaustivité, contenus (sur le graphisme / montage,… de super formateurs), prix, c’est top ! Je regrette juste l’emballage qui fait qu’on perd un peu de temps pour accéder aux tutos : lourdeur du site pour lancer une vidéo (on doit s’authentifier tout le temps, installer un player propriétaire sur PC… no way !) et la non disponibilité d’une application iPad (il faut aller sur le site en mode connecté depuis sa tablette et toutes les vidéos ne passent pas).



Pour les pauvres 😉 il reste Youtube et Teletuto.fr, mais ne soyez pas exigeant sur la qualité des vidéos, on fait ça à l’arrache avec mon pote Cédric pour vous dépanner…



ex de Tuto fait par mon pote Cédric :

L’avantage de Youtube, c’est que ça passe sur tous les terminaux et chez tous les bons opérateurs 😉 D’autres bons sites de tutos qui diffusent aussi leurs vidéos sur Youtube ou sur d’autres plateformes (cette liste ne demande qu’à être complétée par vos retours) :

Grafikart pour mieux développer

Autour du Tuto : tutos pour débutants

Les logiciels pour apprendre l’informatique

Pour les « pauvres », il y a les logiciels libres que l’on peut trouver sur Framasoft, CommentCaMarche, ou chez Freewares et tutos, je vous déconseille pour l’instant de chercher un logiciel libre depuis Google…

De nombreux sites sérieux par le passé ont passé des deals avec des éditeurs de toolbars,… Et en téléchargeant depuis ces sites, vous risquez de « bousiller » votre navigateur.

Autrement, si vous avez un peu d’argent, les suites logicielles Adobe et Microsoft sont de très bonnes factures. Elles sont souvent très chères dans leur version de base tous publics. En prenant les versions sur le Cloud, vous pouvez réduire la facture à 10 € / mois (pour Office 365) et 20 € / mois pour adobe.

Sinon pour les fauchés de chez fauchés, il reste Open Office et Adobe CS2 téléchargeables gratuitement sur Internet.