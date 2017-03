EDX .org : Etre diplômé du MIT gratuitement sans quitter la France

Il y a une dizaine d’années, étudiant à la sorbonne, j’aurais adoré pouvoir passer 1 an d’étude dans une prestigieuse Université Américaine ! Qui n’a jamais rêvé d’être diplômé de Harvard, de Stanford, ou du MIT ?

A mon époque le rêve était totalement inatteignable… 57 000 $ / an pour étudier et se loger dans le campus du MIT ! Heureusement, avec Internet, les choses ont bien changé, et j’ai pu commencer hier mon 1er cours d’initiation à la programmation depuis mon PC sans débourser le moindre euro grâce à l’EDX, la plateforme d’e-learning gratuite du MIT et d’Harvard.

C’est quoi l’EDX ?

L’EdX est une plateforme de elearning mis en place par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Harvard qui offre l’apprentissage en ligne à des millions de personnes à travers le monde.

Il y a des cours vidéos toutes les semaines avec des mini-tests interactifs, un forum par cours, des wiki, et également des examens en ligne pour valider les acquis.

Suivant les notes totales qu’on a (A,B,C) pendant le cours qu’on choisi, on aura le droit à la fin à un diplôme certifié par ces 2 universités.

Imaginez, si vous êtes un peu assidu, vous avez la possibilité de dire au monde que vous avez obtenu un diplôme du MIT et de Harvard.

Je vous parle du top 5 des universités dans le monde ! Pour que vous situez bien l’importance de ces universités, sachez qu’elles sont bien au dessus de nos plus prestigieuses grandes écoles en France : Polytechnique, HEC, l’ENA, ESSEC, ENS.

Comment s’inscrire et suivre son premier cours ?

Il suffit de se rendre sur le site de l’EDX

De cliquer sur Signup et de s’incrire à un cours. Il y en a 7 actuellement. Seul le cours sur la programmation est à mon avis abordable par tous.

Il suffit en effet d’avoir des connaissances basiques en math, un niveau d’anglais correct, pas besoin de connaître un langage de programmation, c’est l’objectif du cours !

Quels efforts cela demande ?

Il y a un cours nouveau par semaine. Pas besoin de se connecter à 10 heures pétantes heures US le lundi, vous gérez ça quand vous pouvez. Moi par exemple, j’en ai fait 1h hier soir et 1h30 aujourd’hui après le travail.

Pour le cours de programmation, ils indiquent que cela demande un effort de 12h / semaine. Pour le 1er cours, 2-3 heures ont été suffisantes pour moi… mais il n’y avait pas encore de gros exercices, juste des mini-tests et Python à installer.

Perso, je vais essayer de m’y investir au moins 6h / semaine… Ca me fait travailler l’anglais de manière concrète sur un sujet qui m’intéresse fortement

L’effort sera donc proportionnel à votre motivation. Si ça vous passionne, vous ne verrez pas à mon avis le temps passé.

La mauvaise maîtrise de l’anglais ne doit pas être un frein ! Avec le transcript, la vidéo, les ressources, les forums où se retrouvent d’autres étudiants étrangers, il y a vraiment toute la matière pour arriver à piger le truc même avec un mauvais niveau d’anglais. Je pense que les bases Lycée sont suffisantes.

Après il y a 3 examens online de 3h pendant le cours en novembre, décembre, et janvier. 3h par examen sur un créneau qui convient à votre pays (examen étalé sur 3 jours). En fait il ne dure que 1h30 à faire, 1h30 supplémentaires ont été prévues pour gérer les connexions lentes des pays émergents.

Il n’est pas trop tard !

Le cours a commencé le 1er octobre, mais les inscriptions ne sont pas encore fermées. Les profs eux-même nous recommandent d’en parler autour de nous.

Donc, si vous voulez vous inscrire, c’est cette semaine ou jamais…. C’est quand même un bon plan qui vous fait économiser 57 000 $, vous apprend la programmation (Bill Gates, Zuckerberg, Larry Page, 3 milliardaires qui dominent aujourd’hui le monde avec Microsoft, Facebook, Google sont à la base des programmeurs), vous fait travailler votre anglais, et booste votre CV pour l’international… En 6 ans de blogging, j’ai rarement vu en ligne un aussi bon plan.