Livre audio gratuit sur Amazon, YouTube, iPhone et Android

Comment lire plus de livres, plus vite, partout, sans s’abimer les yeux ? Tout cela est possible grâce au livre audio.

Que vous souhaitiez lire des livres récents disponibles sur Amazon ou à la Fnac, écouter des chefs d’oeuvre de la littérature tombés dans le domaine public, je vais vous montrer dans cet article comment profiter de milliers de livres audio gratuitement sur votre iPhone ou Android.

Au sommaire :

Audible d’Amazon : 1 livre audio récent offert

Audible est un service d’Amazon qui permet d’écouter des livres audio depuis un smartphone, un ordinateur, une tablette ou une enceinte connectée, comme l’Amazon écho dot.

Si tu n’as pas encore d’abonnement audible, tu peux profiter d’un mois gratuit tout de suite en cliquant ici (lien affilié).

Grâce à Audible, j’ai pu lire et écouter 5 livres très intéressants qui m’ont appris notamment : comment l’homo sapiens était devenu le maître du monde, comment mieux utiliser mon cerveau, comment mieux éduquer mes enfants, comment mieux utiliser YouTube et les réseaux sociaux, et comment Elon Musk allait réussir à coloniser Mars 😉

YouTube : des livres audio gratuits tombés dans le domaine public

Sur YouTube, on trouve aussi pas mal de livres audio gratuits tombés dans le domaine public et disponibles à l’écoute en streaming. Il suffit de chercher « Livre audio ». Exemple ci-dessous avec le livre audio « Le Prince » de Machiavel.

Comment écouter des audiobooks sur iPhone et Android ?

Si vous voulez écouter des livres audio disponible sur YouTube sans nuire à votre batterie, j’ai un petit hack qui vous permet de lire une vidéo YouTube avec le son et sans l’image.

Autre technique possible, vous pouvez télécharger gratuitement des livres audio en mp3 sur le site https://www.audiocite.net/ et les transférer ensuite sur votre Android ou iPhone.

Enfin, si vous avez souscrit à l’offre d’essai gratuite d’Audible (lien affilié), il vous suffit d’utiliser l’application éponyme : https://www.audible.fr/mt/applis