Ecouter YouTube en arrière plan sur iPhone et Android

En vacances, je consulte beaucoup de programmes vidéos sur YouTube uniquement en écoutant le son de la vidéo et sans regarder l’image.

C’est intéressant quand tu veux écouter de la musique sur ton smartphone (pas besoin d’image pour ça), un format long de type podcast ou live, ou une vidéo explicative où la voix de l’auteur a beaucoup plus d’importance que son image.

Problème : Quand on commence à mettre son smartphone en veille où l’application YouTube en arrière plan, le son s’arrête net en même temps que l’image, donc plus possible d’écouter Youtube.



Le tuto pour continuer à écouter YouTube en arrière plan





Musi, l’appli qui permet d’écouter YouTube sur iPhone



Sur iPhone, tu as l’application Musi, qui te permet de charger n’importe quelle vidéo YouTube et de continuer à l’écouter même quand l’appli YouTube est en tâche de fond ou quand ton écran est en mode verrouillé. Télécharge Musi ici.

Comment faire pour écouter YouTube sur Android ?

Sur Android, il va falloir ruser, car Google bloque naturellement sur son store Google play les applis qui permettent de jouer du son YouTube en tâche de fond ou de télécharger des musiques en mp3.

Ce que tu vas faire, c’est simplement ouvrir un navigateur Chrome ou Firefox, tu ouvres YouTube en navigation privée pour ne pas basculer sur l’appli, tu choisis n’importe quelle vidéo, tu rebascules en mode desktop et là tu peux verrouiller ton écran et avoir le son YouTube qui continue à jouer.

YouTube Red, une solution (encore) limitée aux USA

Maintenant si tu veux écouter des musiques hors connexion ou en arrière plan sans pub directement depuis ton application YouTube, il faut que tu souscrives à YouTube Red (1 mois d’essai gratuit), ça ne marche malheureusement que dans 5 pays, dont les USA. Il faudra donc passer par un VPN, je montre comment faire dans la vidéo ci-dessous.

