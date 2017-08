Comment apprendre l’informatique tout seul sur Internet ?

Plus j’avance en âge et dans ma vie professionnelle, plus je me rends compte que je ne sais rien 😉 La technologie, les langages, la capacité des ordinateurs à traiter beaucoup plus de données (big data) et à être de plus en plus intelligents (chatbots, intelligence artificielle), tout cela avance à une vitesse folle !

Cet été, j’ai lu un chouette bouquin « Libérez votre cerveau » d’Idriss Aberkane (lien affilié) qui m’a donné l’envie d’explorer tout ce nouveau savoir. Je t’ai, pour l’occasion, préparé une petite vidéo.



Comment mieux apprendre sans aller à l’école ?



Regarde cette vidéo ! Tu sauras comment mieux apprendre et mieux exploiter toutes les ressources d’autoformation en ligne qui t’apprennent à coder ou à bien utiliser un logiciel.

Quelques ressources pour apprendre le code et l’informatique en ligne

Si tu as d’autres bons sites ou ressources à proposer, partage-les en commentaires !