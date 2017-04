Livre Paris 2017 : 5 pépites du livre numérique en vidéo

Samedi dernier, j’étais au Salon du Livre de Paris. Equipé de ma caméra de YouTubeur (et parfois d’un micro-cravate), je suis allé à la rencontre de 5 pépites du livre numérique pour les interviewer.

Mon collègue auteur, Jean-Philippe Delbonnel, qui fait partie de ces pépites, aurait certainement pu leur donner une place de choix dans son ouvrage « La Tournée du Numérique » qui va bientôt paraître. Je vous propose de les découvrir en vidéo dans cet article.

Les 5 pépites du livre numérique

La Parenthèse d’Axelle

Axelle est une étudiante, passionnée de lecture et aussi une booktubeuse depuis 2 ans. Elle critique sur sa chaîne YouTube principalement des romans (polars, fantasy, ados, historiques ou contemporains).

C’est une grande fan de Brandon Sanderson et aussi de lecture numérique. Elle a une Kobo Aura 2. Elle ne snobe ni les ebooks, ni les auteurs indépendants, et est très intègre dans ses critiques. Bref, une critique 2.0 comme on les aime

OuiLire



Startup découverte au Labo de l’édition grâce à Roxane, OuiLire est l’avenir du livre numérique : pouvoir lire en ebook, regarder des vidéos et écouter le livre en audio à tout moment. Le jour où le standard OuiLire aura été adopté, ce secteur décollera vraiment.

J’espère pouvoir publier mon livre YouTubeur en audio, vidéo et texte sur OuiLire !



Short-Edition



Des histoires courtes à consommer en ligne ou en distributeur. Le concept est vraiment sympa et tourné aussi vers les auteurs indépendants qui peuvent soumettre leurs histoires courtes sur le site short-edition.com.

A noter qu’il y aussi une section Podcast d’histoires lues sur leur site, sponsorisé par Orange (mon employeur), un pur hasard (je n’avais entendu parlé de cette boîte en interne) et une belle découverte !



Orséry



Le fondateur a le même nom que moi (Vié t ) à une lettre près Mais ce n’est pas lui qui m’a fait le pitch sur le stand. Orséry permet aux maisons d’éditions et aux libraires de n’être jamais en rupture de stock ou de ne jamais avoir à mettre un livre au pilon (en cas d’invendus).

C’est de l’impression à la demande immédiate ! Le livre est prêt en 10 minutes et peut être personnalisé, le rendu est de très bonne facture en noir et blanc ou en couleur. On peut voir leur imprimante en démo au Cultura de La Vilette (Paris 19e).

La Tournée du Numérique

J’échange avec Jean-Philippe depuis 9 mois sur YouTube (c’est là où il a découvert mes tutos CreateSpace), Facebook Messenger et Twitter pour l’aider à publier son premier livre papier. Le projet est sur le point de se concrétiser (plus que quelques jours à patienter). Il raconte dans son livre sa tournée française et européenne à la rencontre des entrepreneurs et des élus du numérique.

Son livre La Tournée du Numérique a pour vocation d’améliorer l’accès aux nouvelles technologies auprès des particuliers, des entrepreneurs, des institutions et des initiatives locales. Jean-Philippe y partage toutes les bonnes pratiques qu’il a vu pendant son périple. Un livre qui vous fera voyager sans bouger de votre canapé