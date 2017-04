Appli OuiLire : Lire ou écouter un livre ? C’est toi qui choisis !

Pas encore disponible dans les stores iPhone et Android, l’application OuiLire fait déjà parler d’elle ! Accélérée par le Labo de l’édition, OuiLire va bientôt te permettre de lire ou d’écouter un même livre selon tes envies.

J’ai eu l’occasion d’interviewer ce samedi à Livre Paris 2017, sa fondatrice, Delphine Flauraud. Je t’invite à regarder et à écouter la présentation de son application.



Présentation de OuiLire en vidéo par Delphine

Le pitch de OuiLire en texte

A tous les lecteurs frustrés qui n’ont pas le temps de lire, aux lecteurs boulimiques qui ne veulent pas perdre une minute et à tous ceux qui aimeraient trouver de nouveaux moments de lecture dans leur vie bien chargée, OuiLire propose de gagner du temps de lecture chaque jour. Comment ? En lisant un même livre dans deux formats différents : texte et audio et en passant d’un format à l’autre au cours de la lecture en fonction de ses envies.

Mon avis de lecteur sur OuiLire

Cela fait un petit moment que je m’intéresse aux audiobooks. Je vous en avais déjà parlé fin 2012 ici : AudioBook gratuit sur Android.

J’avais adoré l’expérience de la lecture de Makers de Chris Anderson sur Audible, avec une grosse réserve sur le prix de l’audiobook (très élevée, 26 € !!!), la non disponibilité de la version ebook dans le package et une petite déception sur le fait que l’auteur se soit fait doublé par un dénommé René Ruiz

Sans compter l’abonnement avec tacite reconduction chez Amazon que j’avais eu du mal à résilier. J’avais du appeler un service client aux UK pour me désengager !

Cela faisait beaucoup de freins, à l’époque, à l’adoption d’un format qui aurait pu donner enfin un coup de boost au livre numérique.

Le concept de OuiLire est très alléchant sur le papier et va beaucoup plus loin que ce que propose actuellement Audible : ebook et audiobook disponibles tout de suite + possibilité de switcher d’un format à l’autre sans perdre le fil de la lecture.

Si Delphine arrive à porter des livres pratiques français (ou anglais) dessus à des tarifs équivalent au prix d’un livre papier et sans modèle d’abonnement imposé, tous mes freins seront levés.

Mon livre YouTubeur sur OuiLire ?

J’adorerais proposer mon livre YouTubeur en audiobook et en ebook sur OuiLire (à bon prix) en y ajoutant aussi mes tutos vidéos. Cela serait je pense le format le plus adapté au livre, vu le propos pédagogique de mon ouvrage et la dimension multimédia très forte (60 QR Codes vidéos).

On en discute en ce moment avec Eyrolles et OuiLire. Si ce nouveau format vous intéresse aussi, dites le dans les commentaires et partager massivement cet article sur les réseaux sociaux. Cela aidera forcément le projet à se concrétiser. C’est toi le lecteur, c’est toi qui choisis