Publicité Facebook gratuite : 100 € de code promo offert pendant 1 mois

Vous rêvez d’afficher votre blog auprès de millions d’utilisateurs de Facebook ? mais vous n’avez pas un rond pour pouvoir vous payer une campagne publicitaire d’envergure !

Sachez qu’en ce moment et jusqu’au 31 juillet 2012, Facebook distribue gratuitement des codes promotionnels qui permettent de profiter tout de suite de 30 € de publicité offerte, puis de 70 € supplémentaire si vous arrivez à transformer ces 30 € en 100 fans… Donc ça vous fait 100 € de pub offerte sur Facebook ! si vous suivez bien mes conseils, c’est jouable de repartir avec 100 €

Comment profiter d’abord d’un code promo de 30 €

Avant d’aller plus loin, assurez-vous de remplir ces 3 conditions, vous avez besoin pour participer :

Une Page Facebook pour votre petite entreprise locale

pour votre petite entreprise locale Votre entreprise doit être basée en France .

. Votre Page doit compter au moins 50 fans

Avec 2 600 Fans, j’ai passé haut la main le 3ème filtre, malheureusement ça bloquait sur les 2 précédentes conditions. Pour régler le problème, je suis allé dans l’admin de ma Fan Page « Modifier la page > Actualiser les informations » et j’ai fait les modifs qui suivent :

Avant ma catégorie était « Site Web ou Blog », c’est devenu du coup Entreprises et organisation (il n’y a même pas de contrôle du code Siret). Et puis j’ai indiqué que les locaux de Jeanviet.info se trouvaient naturellement à la Tour Eiffel 🙂

Ensuite vous pouvez vous rendre sur la page qui offre les promos et profiter de vos 30 € en vous laissant guider (choisissez la Fan page que vous venez de mettre à jour). On vous communique un code grillable que vous pourrez utilisez dans facebook Ads.

Créer une publicité sur Facebook

Il suffit de vous rendre sur Facebook Ads et de suivre attentivement le tuto vidéo qui suit

Quelques conseils pour le paiement

Si Facebook offre des coupons de promo pour les PME, ce n’est pas vraiment parce que ce sont des gentils donateurs… Leur but c’est d’avoir votre numéro de carte de crédit et de vous faire cracher ensuite.

En effet, vous aurez le droit d’utiliser le coupon que si vous avez ajouté un n° de carte de crédit dans les moyens de paiements. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés de nous jeter dans la gueule du loup pour si peu… Je ne lâche pas tout de suite mon n° de carte bleu pour moins de 100 € moi !

Alors ayez plutôt le réflexe e-carte bleue et générez un code de CB pour un montant inférieur ou égal à 1 €. Une fois ce 1er barrage passé, vous pourrez rentrer votre code promo.

Les plus attentifs auront remarqué qu’au moment de payer par CB, on a toutes les instructions dans un français limpide, et quand il s’agit de rentrer le coupon… nos amis de chez Facebook se remettent à l’anglais. C’est quand même hallucinant qu’une société qui a récupéré plus de 16 milliards de dollars lors de son introduction en bourse n’ait toujours pas les moyens de se payer des traducteurs !

Quelques conseils pour avoir 100 fans rapidos

L’année dernière, j’avais testé les pubs facebook en créant 3 formats d’annonces différentes. le format le plus efficace et le plus économique est sans nul doute celui où les amis de vos fans voient une pub pour votre fan page… En indiquant par exemple dans la pub « Nicolas Dupont aime Jeanviet », comme Nicolas Dupont c’est un bon pote… je lui fais confiance et je deviens fan comme lui 🙂

Bilan : ça clique 5 x mieux, ça coûte 5 fois moins cher, et ça convertit 3 x mieux qu’une pub facebook non sociale. J’avais réussi a générer pour 23 € 250 fans en moins d’1 mois… Soit un Fan à 0,10 €. Donc avec les 30 €, vous devriez sans soucis « recruter » 300 fans de + et profiter 10 jours + tard des 70 € de bonus.