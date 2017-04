Cadeau Homme – Idées cadeaux pour Noël 2009 – netbook, smartphone, ipod

En panne d’idées cadeaux pour faire plaisir à un homme le soir de Noël ! Je vous propose de partager avec vous ma liste au Père Noël 2009 centrée sur les catégories de produits high tech qu’affectionnent plus particulièrement les hommes.

Netbook, Smartphone, Ipod, Logiciel, Appareil Photo numérique, Ecran PC, accessoires high tech, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Au sommaire de ce dossier spécial idées cadeaux pour technophile :

Chaque fois que je veux remplacer un objet technologique un peu trop vieux, je procède toujours de la même façon sur le Web :

1/ Je fixe mes exigences, ex : smartphone compatible android avec écran tactile, gps, 3g, wifi

2/ En fonction de ces critères, je vais regarder ce qui ce dit sur les sites d’avis d’internautes (je ne fais pas trop confiance aux avis sur les sites des marchands), les blogs high tech spécialisés, et je vérifie également que l’article fait partie des meilleurs ventes sur plusieurs sites marchands (je suis plutôt un suiveur, j’évite les mauvaises surprises ainsi)

3/ Là normalement, j’ai shortlisté 2 – 3 téléphones… mon choix final se portera sur celui qui est disponible, à un prix abordable, et que je peux retirer tout de suite en magasin ou dans moins d’une semaine dans un point relais kiala (pas moyen de recevoir ça dans mon immeuble directement ;-))… Pour fixer mon choix, j’aime bien aussi consulter des tests produits en vidéo sur les blogs high tech ou chez les sites marchands.

Si vous allez directement en magasin pour acheter votre ultraportable, vous êtes sûr de vous planter ! Pour moi, un bon netbook est un netbook inférieur à 300 € (je ne mets pas plus pour un PC d’appoint), qui a beaucoup d’autonomie niveau batterie (au moins 6h, c’est important en mobilité), et qui est équipé Windows (Comprenez Windows XP car Windows 7 est soit bridé, soit trop cher sur les netbooks… et je ne comprends rien à linux ;-)).

Le EEE PC 1005 HA (digne successeur de l’ASUS EeePC 1000HE) à 279 € à la fnac me paraît être un très bon plan pour les fêtes (si ma famille me lit, pensez-y aussi pour moi ;-)) !

Certains peuvent aussi vouloir un ultraportable innovant comme l’EEE PC T91 avec écran tactile (à 500 € tout de même) ou l’EEE PC 1201N (à 450 €, mieux armé pour les jeux), avant de faire votre choix, je vous recommande de consulter les tests du blog dédié aux ultraportables (un vrai bon blog !) : blogeee.net (vous pouvez aussi demander conseil directement au webmaster sur son twitter)

Si l’Iphone 3Gs (à partir de 99 € avec un forfait orange) est une valeur sûre en matière de téléphone mobile multimédia (tactile, wifi, 3g, musique, gps, video,…), le HTC Hero (à 149 € si vous changez de mobile sur Orange) qu’on m’a offert pour mon anniversaire il y a 1 mois et demi a quelques atouts en plus : système ouvert android (pas besoin de passer par itunes pour transférer des mp3), beaucoup plus d’applications gratuites sur l’android market, gestion centralisée des contacts, plusieurs applications peuvent fonctionner en même temps…

Vous n’avez peut-être pas le budget pour acheter à votre ami, frère, copain l’iPhone 3gs de ses rêves… Heureusement pour vous, il existe l’iPhone sans le phone (pas d’abonnement mobile à payer, wifi, tactile, musique, video ok mais pas 3g, ni gps), à savoir l’Ipod Touch (à partir de 163 € chez pixmania).

Sinon il y aussi la nouvelle génération d’Ipod Nano (8go à 119 € chez pixmania) avec écran, camera, fm, podomètre pour compter les pas quand on court qui me tente bien aussi (ajouté à ma wishlist). Si vous voulez offrir un lecteur mp3 plus simple et moins cher, le sansa clip 8 go (53 € chez pixmania) est aussi une bonne alternative.

L’année dernière, on m’a offert à noël un Panasonic Lumix FX 37… Vraiment, Panasonic sait construire des appreils photo compacts de qualité, précis, simple à utiliser, et faisant des photos remarquables (grand angle et stabilisateur sont appréciés) !

Mon beau père et ma mère qui ont également acheté des Panasonic de la gamme Lumix sont du même avis que moi ! Cette année je vous recommande le Panasonic – Lumix DMC-FS15EF-K à 165 € chez amazon.

C’est un cadeau qu’on ne retrouve plus trop dans les sapins de noël ces derniers temps… Pourtant il satisfaierait grandement le possesseur de PC (portable, netbook, bureau) qui n’en peut plus de son écran 10 pouces, 15 pouces, 17 pouces trop encombré… Si vous voulez lui faire plaisir pour moins de 100 €, achetez lui le PACKARD BELL Viseo 222WS – 21.6 pouces chez PC-occasion (10 € offert avec le code promo jeanviet ;-))

Pour compléter sa collection de produits high tech, pourquoi ne pas lui offrir aussi les logiciels et accesoires qui vont avec ? Voici quelques suggestions de logiciels et accessoires à offrir à un homme déjà bien équipé (pc, smartphone, appareil photo) :

Du 23 novembre 2009 au 30 novembre 2009, pour la deuxième année consécutive vous allez pouvoir faire de grosses économies en ligne grâce au Cybermonday 2009 : + de 200 marchands en ligne proposeront des réductions de 10 à 90 % sur une partie de leur catalogue… Ca se passera ici : www.cybermonday.fr