Sony Xperia XZ1 : test complet du 1er smartphone scanner 3D

J’en ai rêvé, Sony l’a fait. Le Sony Xperia XZ1 est le premier smartphone capable de scanner, modéliser et d’imprimer un objet ou un visage en 3D. En plus de cette killer feature que même l’iPhone X n’a pas dans sa besace…

… Sony nous offre un smartphone Android élégant, puissant, raffiné capable de prendre des photos d’une netteté incomparable et de filmer en Full HD ou en 4K avec en prime l’intégration de la réalité augmentée et du slow motion. Et si on faisait ensemble un petit tour du propriétaire ?



L’impression 3D enfin accessible au plus grand nombre

Vous vous souvenez il y a 4 ans, comment j’avais galéré pour avoir une miniature de moi-même imprimé 3D ? Relisez cet article. Il m’avait fallu 25 jours pour recevoir mon scan 3D + 1 semaine pour l’imprimer 3D…

… Et ça m’avait coûté 60 € le scan + 50 € l’impression 3D (110 €) !!!

Avec le Sony Xperia XZ1, le Scan 3D se fait en 1 minute et le modèle 3D est disponible tout de suite, sans que vous n’ayez rien à payer. Pour 15 € de plus, vous pouvez imprimer en moins d’une semaine votre modèle chez Sculpteo.

Comment ça marche tout ça ? Et bien regarde ma vidéo 😉

Un écran 5,2 pouces qui tient dans la main et qui s’active au pouce

L’écran 5,2 du Sony Xperia XZ1 offre un confort de lecture et de navigation excellent tout en permettant un maintien en main très facile.

Tous les boutons d’action (alimentation, volume, photo) sont accessible au pouce sur la droite. Idéal pour un droitier, un peu plus « galère » pour un gaucher.

Notre propre pouce permet d’ailleurs d’ouvrir le smartphone de façon sécurisé sans être obligé de taper un code grâce au lecteur d’empreinte.

Des photos plus réussies grâce à la technologie motion eye



Le Sony Xperia XZ1 dispose d’un appareil photo 19 M pixels équipé de la technologie motion eye, technologie qui permet d’avoir des photos vives et réussies (détection du sourire).

Voici quelques photos prises avec l’appareil

Des films en Full HD, 4K, Slow motion avec la réalité augmentée en bonus

En plus d’avoir un bon capteur photo, la caméra n’est pas en reste, à condition toutefois ici d’avoir un bon éclairage.

Voici quelques vidéos tournées avec la caméra arrière du Xperia (le plus souvent en 1080p, 60 images par secondes)

Admirez l’effet slow motion de la caméra 960 FPS

La réalité augmentée de votre scan 3D peut s’inviter dans vos vidéos

Vous pouvez aussi être la star du prochain film de Ryan Gosling 😉

Un smartphone avec Android 8.0 Oreo préinstallé et 64 go de mémoire



Depuis Android 7 (Nougat), le système d’autorisations d’Android a été repensé pour se calquer sur celui de l’iPhone. Moins permissif, Android devient ainsi beaucoup plus stable.

Le téléphone dispose d’un espace de stockage de 64 go qu’on peut étendre à + de 300 go grâce à la présence d’un slot pour carte micro SD.

Combien coûte cette merveille ?

Le Xperia XZ1 coûte entre 560 € (version compact ) et 699 € (version 5,2 pouces).

Vous pouvez jusqu’au 19 novembre 2017 vous procurer le Sony Xperia XZ1, 5,2 pouces sur Amazon à 599 € (lien affilié) avec l’ODR de Sony ici.

Allez-vous craquer ? 😉 Pour ma part, je vais me le commander dès que j’aurai rendu le téléphone de test que Sony a gentiment accepté de me prêter pour cet article.