Comment scanner et imprimer son corps en 3D pour moins de 50 € ?

Plus besoin d’être une célébrité pour avoir sa statue de cire à son effigie. Grâce à l’impression 3D, tout un chacun peut pour moins de 50 € avoir sa propre statuette personnalisée imprimée à la taille et dans le matériau de son choix.

Comme la modélisation du corps se fait image par image avec un scanner 3D, vous avez de plus un rendu final d’un réalisme inégalable comparativement à une reproduction artisanale.

Au sommaire :

La création de figurines 3D selon Big Bang Theory

Dans l’épisode 14 (saison 6) de la série Big Bang Theory, Malibu et Howard commandent des figurines 3D à leur effigie, celles-ci sont grossièrement ratées. Alors il décident d’acheter une imprimante 3D professionnelle (à 5 000 $) pour refaire le travail de scan et d’impression comme il faut…



Sachez que l’on peut très bien dans la réalité se passer de l’achat d’une imprimante 3D en sous-traitant les travaux d’impression à des spécialistes comme Sculpteo.

Comment scanner son corps en 3D ?

Pour construire une modélisation de votre corps en 3D, il faut obligatoirement le scanner sous tous ses angles (haut, bas, devant, derrière,…). quelque soit la technique utilisée, le scan ne prendra que 5 minutes en exécution et un peu plus de temps en modélisation.

Faites vous scanner lors d’un évènement

Si vous ne voulez pas vous prendre la tête et souhaitez avoir un rendu pro, mieux vaut confier le scan à des professionnels comme Quod. C’est ce que j’ai fait au dernier 3D PrintShow. Cela m’a coûté 60€, et j’ai dû attendre 25 jours pour recevoir mes fichiers 3D STL et OBJ par mail… Mais le prix et l’attente en valait vraiment la chandelle !

Kinect pour ceux qui ont la XBOX 360

Si vous avez la Kinect sur votre XBOX 360, vous pouvez aussi utiliser l’application gratuite SCENECT de Faro pour créer votre modèle 3D.

123D Catch pour ceux qui ont un iPhone

L’application gratuite 123D Catch disponible sur iPhone (pas sur Android, dommage !) peut également créer des objets 3D en déplaçant votre téléphone autour de votre objet. Si vous n’avez pas d’iPhone, vous pouvez aussi bien faire ceci avec un appareil photo et utiliser 123catch depuis votre PC.

Comment visualiser son corps en 3D ?

Une fois le scan terminé, vous aurez à disposition un fichier OBJ ou STL que vous pourrez visualiser sur votre PC ou votre navigateur internet comme ceci :

3 logiciels / services web gratuits vous seront utiles pour visualiser votre objet 3D sous tous ses angles.

Comment imprimer son corps en 3D ?

Inutile d’aller vous ruiner dans l’achat d’une imprimante 3D grand public qui vous limitera dans vos impressions au plastique et à une seule couleur par impression. Préférez la solution Sculpteo !





Vous leur envoyez votre fichier OBJ ou STL, vous choisissez vos matériaux et dimensions en fonction de vos envies et votre budget et eux se chargent de vous les imprimer et de vous les livrer en 3 jours. Testé et approuvé !

Mes 3 figurines m’ont coûté 62 € et ont été livrées dans les temps

La résine en couleur (14 cm) m’a coûté 46 €, la bleue en plastique (7 cm) 15 €, et la blanche / porte clé (5 cm) est totalement gratuite.

On peut donc bien créer sa propre figurine 3D couleur pour moins de 50 €. En sous-traitant l’impression à Sculpteo, on s’affranchit de l’achat d’une imprimante 3D professionnelle à 5 000 $. Si vous voulez une finition parfaite, évitez le scan Kinect ou iPhone et préférez faire appel aux services de Quod qui utilise un scanner Artec eva 3D.

Le même qui a été utilisé dans Big Bang Theory pour faire les répliques de Howard et Bernadette… Et non, désolé pour les possesseurs de XBOX 360, ils n’ont en fait pas utilisé de Kinect pour le scan comme l’extrait montré plus haut le laissait à penser