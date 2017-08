Elfyourself 2011 : télécharger sa vidéo gratuitement

Les elfs dansants sont de retour aujourd’hui ! Pour la 5ème année consécutive ils vont danser et animer en musique les fêtes de noël 2011 de toute votre famille.

+ de 289 millions d’elfs ont été créé de 2007 à 2011 ! Et 123 millions uniquement en 2007, la première année de sortie du concept qui avait été à l’origine développé par EVB pour Officemax… A l’époque le site avait été relayé sur toutes les chaines de télé américaines et s’était classé en décembre 2007 dans les 20 premières audiences web aux US !

Depuis 2008, c’est JibJab qui a repris le flambeau, c’est toujours autant un succès… même s’ils n’utilisent plus seulement le concept pour faire la promo d’Office max mais également pour vendre leurs vidéos et MUG Jibjab.

Vous avez le choix entre 9 danses : Funk (la nouvelle danse de cette année), Hip Hop, Disco, 80’s, Country (2008) , Singing (2009), Surf, Charleston (2008), Classic (la danse originale de 2007)

Vous pouvez utiliser les photos de vos albums Facebook et ajouter jusqu’à 5 personnages ! Cette année ma famille s’est agrandi, alors j’ai ajouté la petite dernière (version peluche biensûr, ne partagez pas publiquement les photos de vos enfants sur Internet, c’est leur vie perso pas la votre)

Si vous voulez conserver votre vidéo sans payer les 4,99 $, vous pouvez l’enregistrer et la publier sur YouTube grâce à ScreenCast-O-Matic… ne faîtes pas comme moi, mettez le micro bien près de la sortie audio, sinon ça fait ça :

Après vous pourrez télécharger la vidéo YouTube en mp4 pour la lire sur votre iPhone, iPad, Android grâce à firefox et vidéo DownloadHelper.

Elf Yourself 2011, c’est par ici : http://elfyourself.jibjab.com/