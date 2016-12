Screencast-O-Matic : créer des captures vidéo sur PC et Mac

Voilà un petit service web fort sympathique… rien à installer (si vos plugins Java sont à jour), rien à télécharger, leur petit applet Java se charge d’effectuer tout le travail…

Screencast-o-Matic est un service web qui permet de capturer en temps réel tout ce qui se passe sur votre écran… Il marche sur PC et sur Mac.

Particulièrement utile quand on veut expliquer une manipulation informatique assez ardue à un novice comme André:

Présentation du service en vidéo

Les petits plus de Screencast-O-Matic

Avant de tester Screencast, il y a 8 ans, j’utilisais Camstudio… et c’était méga-galère !!! Il fallait lancer la capture, héberger le fichier vidéo (swf) sur mon site, éditer ensuite le code html pour que l’animation flash s’intègre bien sur mon site… bref un vrai casse-tête ! (d’autant + que l’enregistrement du son n’a jamais fonctionné chez moi)

Avec Screencast, tout est simple… On redimensionne l’affichage de son écran ou on filme en plein écran, on lance la capture depuis le site ou une appli qu’on installe, quand c’est fini on appuie sur Done, ensuite Screencast s’occupe de l’encodage et de l’envoi des données sur leurs serveurs… Quand tout est OK, on reçois une url qu’on peut partager, et si on veux garder une trace sur notre PC, on peut toujours exporter notre création au format vidéo MP4 (compatible mac et pc).

Pourquoi j’ai pris la version Pro il y a 4 ans

La version pro permet d’enlever le watermark, de faire des vidéos de plus de 15 minutes et de retoucher la vidéo avant de l’enregistrer.