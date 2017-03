Quelle est la 4ème puissance économique mondiale ?

Quand j’étais en classe de 6ème (il y a 14 ans de cela), je me souviens qu’on nous apprenais à l’école que la France était une grande puissance mondiale, la 4ème puissance économique en terme de PIB (Produit Intérieur Brut). Je ne sais pas si c’est encore cela que l’on apprend aux élèves de sixième… Mais quand j’étais au Lycée et à la Fac, les profs m’ont souvent dit de me méfier de ce que je pouvais lire ou trouver sur Internet en terme d’informations !

Je ne sais pas si les mentalités des plus « sages » ont changé à ce sujet… Mais sachez tout de même que la France était déjà au 5ème rang économique mondial en 2000.

Avec Internet – le réseau des réseaux – On aura forcément toujours accès aux statistiques les plus complètes, actualisées au niveau des différents pays (et sans parti pris si ce sont des rédacteurs de nationalités différentes qui véhiculent l’info)… Mais comme pour toute recherche d’information, il faut à chaque fois croiser ses sources et recouper l’information…Ce n’est pas parce que ça arrive premier dans la liste réponse Google, que l’information donnée est juste…. la preuve sur cette requête : « Iznogoud »

Pour vous aider à comparer plusieurs pays entre eux, voici quelques sources d’information de qualité:

En terme de présentation pour The Gapminder, de richesses de contenu pour NationMaster, et de précision pour le site de la Banque Mondiale ,

1/ The Gapminder – comparaison visuelle

Hébergé sur les serveurs de Google, The Gapminder met en perspective les écarts qui peuvent exister entre différentes nations. L’approche est visuelle: Sur un graphique à bulles (la bulle représente un pays, la taille de la bulle détermine la taille de sa population), vous choisissez votre indicateur en ordonnée (espérance de vie par exemple), votre indicateur en abscisse (revenu par habitant), et vous voyez tout de suite qu’une forte corrélation existe entre les deux.

Si vous êtes fan de ce genre de rendu et souhaitez en savoir plus sur l’inégalité de la répartition des richesses dans le monde, je vous conseille une autre présentation réalisée par les équipes de GapMinder (en français celle-la !): Tendance 2005 du développement humain.

2/ The NationMaster – comparaison multicritères

NationMaster – une vraie mine d’or de statistiques démographiques – répondra à toutes vos questions sur tous les sujets… Quelques exemples trouvés sur le site:

Il y a plus de 5 000 statistiques disponibles… Chaque fois on compare une statistique sur une centaine de pays, la source est à chaque fois indiquée. Seul reproche que l’on puisse faire: certaines fois, les données datent de plus de 2 ans.

3/ La Banque Mondiale – comparaison sur des critères économiques fiables

Le site de la banque mondiale n’est pas franchement attrayant… Cela dit si vous cherchez à savoir quelle est la 4ème puissance économique mondiale, c’est le seul site qui vous donnera une info fiable (dans ce domaine c’est la référence quoi qu’en disent vos profs d’histoire).

Une fonctionnalité très intéressante m’a permis de construire le graphique ci-dessus: WDI Data Query

Vous choisissez le ou les pays, le ou les indicateurs économiques que vous voulez, l’année (2000 à 2005), et vous pouvez faire une extraction de données excel.

Alors maintenant qu’on a les bons chiffres, répondons à notre problématique de départ: « Quelle est la quatrième puissance économique mondiale ? »

En 2005, c’était La Chine, entre 2000 et 2004 le Royaume Uni, et avant…. j’espère que c’était la France ;-)… C’est là o๠j’aurais besoin d’un bon vieux manuel scolaire, car sur le net je ne trouve plus l’info