Orange Cash : payer avec son mobile en magasin et en ligne

Connaissez-vous Orange Cash ? une application Android qui vous permet de payer en magasin ou en ligne juste avec votre smartphone.

Plus besoin de sortir votre carte bleue, désormais c’est votre smartphone Android qui fait office de moyen de paiement. J’ai testé Orange Cash aujourd’hui pour faire quelques courses d’appoint, je vous propose de voir ensemble comment tout cela fonctionne !

Prérequis pour profiter d’Orange Cash

Pour profiter d’Orange Cash, vous aurez besoin :

d’une offre mobile Orange ou Sosh,

d’un smartphone Android NFC (j’ai testé avec un Galaxy Core prime VE),

d’une SIM NFC Orange ou Sosh.

Si vous n’avez pas de carte SIM NFC, vous pouvez en demander une gratuitement sur Orange.fr ou Sosh.fr. Vous la recevrez sous 5 jours.

Vous pouvez télécharger l’application Orange Cash ici.

Présentation d’Orange Cash en vidéo

Comment recharger son compte ?

Une fois l’application installée, vous devrez recharger une première fois votre porte monnaie électronique par carte bleue.

Vous pourrez aussi plus tard recharger votre compte par virement bancaire.

Comment payer en magasin ?

Pour trouver un magasin compatible Orange Cash, rendez-vous dans l’onglet « Où Payer » de l’application. Vous pourrez visualiser sur une carte les magasins partenaires d’Orange Cash.

Cela fonctionne chez Picard, Carrefour, Mc Do et chez tous les commerçants qui acceptent le paiement NFC.

Quand vous arrivez en caisse avec vos achats, au moment de payer, au lieu de sortir la carte bleue, prenez votre smartphone et passez le juste au-dessus du terminal de paiement NFC.

Si vous en avez pour plus de 20 euros, vous devrez saisir votre mot de passe.

Comment payer en ligne ?

Pour payer en ligne avec votre mobile, appuyez sur le bouton payer en ligne et créer une carte virtuelle. C’est exactement le même principe qu’une e-carte bleue.

Orange cash vous génère un numéro de carte bleue virtuelle valable un mois crédité de votre avoir Orange cash.

Vous pouvez payer en ligne avec ce numéro sur tous les sites qui acceptent les e-cartes bleues.

Combien ça va me coûter ?

Quel que soit le montant, chaque rechargement effectué depuis l’application coûte 0,79 €. Une fois le 1er rechargement obligatoire fait, je vous conseille de transférer de l’argent par virement bancaire.

Cela prend un peu de temps, mais au moins, c’est totalement gratuit !

Orange Cash va même vous rapporter de l’argent

J’ai effectué aujourd’hui 46 € de dépense chez Picard et Carrefour et il j’ai eu le droit à 15 € de CashBack. Les 150 000 premiers utilisateurs se voient offrir 10 € au premier chargement. On a ensuite droit à 25€ pour les 25 premiers paiements. Donc vous gagnerez au moins 35 €.

Mon avis sur Orange Cash

Je trouve ce système de paiement par mobile totalement génial. Les 2 caissières que j’ai croisées aujourd’hui m’ont pris pour un extraterrestre quand j’ai sorti le mobile au moment de payer.

2eme paiement NFC Mobile avec #OrangeCash chez @CarrefourFrance cette fois. La caissière étonnée 1€ de CashBack pic.twitter.com/FFInmW1hKM — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 28 Novembre 2015

Elles étaient surprises de voir qu’on pouvait utiliser un mobile sur un terminal de paiement NFC. Si vous avez le matos compatible comme moi et être à l’affût des bons plans, je vous recommande de tester Orange Cash. Il y a 35 euros d’avoir à la clé si vous tester avant la fin de l’année. Plus d’infos sur le site Orange Cash.