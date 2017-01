iDCAB, mon avis : un taxi dans les gares TGV pour les familles

Comment faire pour rejoindre ou partir d’une gare TGV quand on est 4, qu’on a deux enfants en bas âge (4 ans et 7 mois), un budget limité et qu’on veut éviter de faire la queue aux files d’attentes de taxi ? D’habitude, on demande à nos parents ou nos beaux-parents de venir nous chercher ou de nous déposer à la gare.

Et quand ils ne sont pas disponibles ? On fait appel à un taxi. Et on angoisse de longues minutes avec les enfants avant d’avoir son taxi et pendant la course en voyant le compteur tourner dans les embouteillages… Heureusement est arrivé le service iDCAB de la SNCF que j’ai testé il y a un mois.

Au sommaire :

iDCAB : c’est quoi ?

C’est un service de réservation de taxi / chauffeur privé pour rejoindre ou partir d’une gare TGV.

Il suffit d’aller sur l’accueil d’iDCAB et d’indiquer votre nom et la référence de votre dossier, votre adresse de départ ou d’arrivée et la SNCF s’occupera automatiquement de la réservation.

Les avantages d’iDCAB par rapport à la réservation d’un taxi :

Tout se réserve automatiquement en ligne à partir de votre dossier TGV. Le parcours de commande, les FAQs, le suivi après commande, tout est vraiment top niveau. J'ai franchement été impressionné !

Le prix est fixe (29 € dans notre cas) et ne bougera pas quelque soient les retards du train ou les embouteillages sur la route.

Pas d'attente en gare, le chauffeur vient vous chercher sur le quai.

. On est sûr d’avoir son chauffeur en gare quelque soit les retards (mon train avait 20 minutes)

iDCAB, avec les enfants, est-ce possible ?

On peut bénéficier d’iDCAB avec une famille de 4 personnes max. Ce qui est le cas de la mienne. Il faudra venir avec l’équipement soit même : siège bébé de la poussette pour mon fils de 7 mois et réhausseur pour ma fille de 4 ans.

Il manque clairement d’informations et d’options sur cette partie sur le site d’iDCAB. J’ai été obligé d’envoyer un tweet à SnapCarParis (le chauffeur de notre course) pour en savoir plus et me voir confirmer qu’ils ne prenaient pas en charge ce genre d’options. Dommage ! Ca a chargé un peu plus nos bagages.

@jeanviet dsl, nos véhicules ne disposent pas de siège enfant. — SnapCarParis (@SnapCarParis) 22 Août 2015

Combien coûte iDCAB ?

Cela nous a coûté 29 € pour une course Gare de Lyon Paris (75012) – Cachan (94), soit le même prix qu’un taxi de base sans options. C’est clairement un vrai bon plan vu toute la flexibilité et le confort de la prestation.

Que c’est bon d’avoir un chauffeur qui vient vous chercher et qui connaît son trajet grâce au GPS ! Une fois sur deux, sur Paris quand vous prenez un taxi, le chauffeur fait tout pour ralentir la course. Qui n’a jamais entendu cette phrase symptomatique du problème ?

Taxi : « Vous pouvez m’indiquer le chemin que vous préférez ? ». Moi : « Ce n’est pas votre job de trouver le chemin le plus rapide d’un point A à un point B ? » Taxi :« … » Moi : « OK, il me reste un peu de batterie sur mon téléphone, je vais me mettre le GPS ».

Mon avis sur la course

C’est la première fois que je testais iDCAB, un VTC et SnapCar en particulier. Et bien, j’ai adoré ! La prochaine fois, on passera certainement en direct avec eux pour aller à l’aéroport.

Le chauffeur t’attend en quai malgré 20 mn de retard du train. #IDCAB Pendant que les autres font la queue au taxi & paient 50% + cher — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 23 Août 2015

Et pour toutes mes courses de la maison à la gare TGV, on reprendra bien sûr iDCAB ! En espérant que le réhausseur arrivera un jour en option