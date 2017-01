Center Parcs : 6 choses à emmener pour passer un bon séjour

Ce week-end, on a passé, avec ma femme et mes enfants (fille de 4 ans et bébé de 8 mois), un agréable séjour (4 jours) au Center Parcs des Bois-Francs (Normandie). J’avais réussi à réserver sur Vente Privée un Cottage Premium Eden pour 4 à bon prix (399 €) et avec baignoire à remous

Il n’était pas question pour moi que les 230 € d’économie réalisés partent dans des dépenses inutiles. Comme rien n’est clair sur le site officiel de Center Parcs sur ce qui est fourni ou en option, j’ai décidé de vous lister les 6 choses à prévoir avant votre départ.

Ce qu’il faut emmener ou ne pas emmener dans ses bagages à Center Parcs :

Des serviettes de toilette

Si vous voulez vous sécher après la douche ou après la piscine, emportez avec vous vos serviettes de bain. Même si Center Parcs coûte aussi cher que l’hôtel, aucune serviette ne vous sera laissée dans votre cottage ! Si vous avez oublié les vôtres, il faudra payer 6 euros par serviette !!!

Un smartphone avec accès Internet

Alors que tous les hôtels de base en France proposent maintenant le wifi gratuit, Center Parcs vous le facture 25 € le séjour ! Soit le prix d’un forfait internet illimité d’un mois chez Sosh. Faire payer le wifi alors qu’on va l’utiliser principalement pour se renseigner sur les activités du parc, je trouve ça hallucinant en terme de relation client !

On va rester sur mon réseau H+ Orange, indécents les tarifs Wifi @centerparcsfr pic.twitter.com/9qTm6wzzfm — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 17 Octobre 2015

Donc venez avec votre smartphone et votre forfait Internet. Si vous perdez votre plan comme nous, vous apprécierez l’application Center Parcs. Ne téléchargez pas celle promue par Pierre et Vacances. Elle est inutilisable, trop lente et sert juste à faire la promo du catalogue du voyagiste. Prenez plutôt l’ancienne (Parkinfo) plus pratique et plus stable qui vous donnera le plan et les horaires des activités et lieux.

Un vélo

Le soir de votre arrivée et le matin de votre départ, on vous laisse amener la voiture près de votre cottage. Une fois installés, la voiture retourne au parking.

Pour aller au dôme (où se trouvent toutes les activités) ou vous déplacer dans le parc, vous aurez besoin d’un vélo.

J’ai loué pour ma part un vélo avec une poussyclette pour promener ma fille dans le parc. Cela m’a coûté 30 € la journée ! Si vous pouvez ramener vos vélos, faites-le ! Notre petite Clio ne nous le permettait pas.

De la nourriture et des boissons

Il y a un carrefour market à Center Parcs, mais si vous arrivez tard, comme nous, il sera fermé !

Mieux vaut donc prévoir quelques sandwichs et boissons pour manger gratuitement le soir de votre arrivée, cela vous évitera de payer un restaurant (accueil au top, mais très cher pour la cuisine proposée).

Caleçon de bain ou slip de bain à l’Aqua Mundo ?

Personnellement, je ne porte que des caleçons de bain et certaines piscines n’autorisent que les slips de bain Rassurez-vous, ce n’est pas le cas de la piscine de l’Aqua Mundo des Bois-Francs !

Vous pourrez donc ramener votre short de plage et jouer les Mitch Bucanon sans vous faire embêter.

Une pièce de 50 centimes pour le vestiaire de la piscine

Pensez à ramener une pièce de 50 centimes d’euros quand vous allez à l’Aquamundo. Sans cette pièce, vous ne pourrez pas utiliser le vestiaire ! C’est indiqué nulle part et je me suis fait piéger.

Heureusement qu’une gentille dame sur le départ a eu pitié de moi et de ma fille et m’a donné la pièce de son vestiaire pour mon premier passage à la piscine du parc.

Lit bébé et chaise bébé fournis

J’ai gardé la bonne nouvelle pour la fin ! SI vous avez un bébé comme moi, rassurez-vous, le lit et la chaise bébé sont incluses sans surcoût dans le cottage.

Vous avez des questions sur ce qu’il faut ou pas prendre à Center Parcs ? les coûts des différentes options ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires !