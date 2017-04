ANCV.com : Chèques Vacances ANCV, comment et où les utiliser ?

Jeudi, j’ai eu la joie de recevoir de la part de mon comité d’entreprise 80 € de chèques vacances à consommer immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2015.

Cette année, nous sommes en fait plus de 9 millions de français à en profiter. Nous allons concrètement pouvoir profiter gratuitement de prestations d’hébergement, de restauration, de voyage, de loisir, de culture dans plus de 170 000 points de vente. Comment savoir qui les accepte et où on peut les utiliser ? Suivez le guide !

Où utiliser ses chèques Vacances ?

Sur tout le territoire français (y compris les DOM) et dans plus de 170 000 points de ventes.

Pour chercher sur un internet si un professionnel les accepte et ainsi planifier au mieux vos week-ends, escales, utilisez le formulaire de recherche du site internet officiel ici : http://particulier.ancv.com/guide/formulaire

Quand je suis en vacances, avec mon mobile, comment faire ?

Ils ont aussi prévu un site optimisé pour les consultations sur mobile / smartphone, accessible à cette adresse :

http://www.cheque-vacances.mobi/

Et si je n’ai pas de mobile ?

Regardez les vitrines des hôtels / restaurants / agences de voyages. Si ces commerces prennent en charge les chèques vacances, ils mettront bien en vue l’autocollant officiel ANCV

Comment je vais utiliser mes 80 € ?

Je pense les utiliser prochainement un week-end pour me payer tout ou partie de l’hébergement d’hôtel et je payerais de ma poche un bon restaurant.