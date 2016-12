Tuto .com : des formations e-learning aux métiers du Web

Tu es jeune diplômé, sur le point de changer de métier, ou tu as envie d’ajouter une flèche à ton arc, le site Tuto.com peut d’aider à bien te former au digital.

Pas besoin pour cela de payer des fortunes, pas besoin de poser des jours de congés, tous les cours dispensés par Tuto sont accessibles en vidéo à la demande et en ligne à bon prix.

600 formateurs experts, pas chers, dispos tout le temps

Plus de 600 formateurs, comme mon ami MVP Microsoft Michel Martin, sont à ta disposition tout le temps pour te faire progresser en ligne sur les outils bureautiques (Word, Excel, Windows 10), les logiciels de montage vidéo, mais aussi les métiers du web (développeur web, responsable marketing digital).

A chaque fois, cela te fait un cours vidéo d’une heure autour de 10 € ou l’équivalent d’une journée de formation pour moins de 50 €… Et en plus, tu es formé par les meilleurs du domaine.



Tu veux devenir YouTubeur ?

Les tutos montage vidéo de Tuto.com associés à mon livre YouTubeur (dispo aussi en numérique à seulement 4,99 € sur Amazon, Kobo, Itunes, Google Play et toutes les plateformes) devraient t’aider à bien démarrer sur la plateforme YouTube.

Si t’es fauché, tu peux toujours tenter ta chance sur le blog de Tuto.com, nous offrons avec mon éditeur Eyrolles 2 livres YouTubeur (1 livre papier et 1 ebook). Et toi sur quel métier du web as-tu besoin de te former ? Réagis dans les commentaires.