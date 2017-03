Mevo : une caméra HD pour créer un live Facebook intelligent

Cela faisait un petit moment que je cherchais une caméra de qualité professionnelle pour capter en vidéo des évènements extérieurs et les diffuser ensuite en direct sur Facebook ou YouTube.

Je crois que j’ai enfin trouvé mon bonheur avec la caméra Mevo de Livestream. Elle m’a été prêtée par un gentil distributeur de matériel audiovisuel allemand ce vendredi. Je vais pouvoir m’en servir bientôt sur 3 évènements.

Disclaimer

Pour être tout à fait transparent avec toi, le matériel que je teste ici (Mevo pro Bundle) m’a été prêté par la société New Media AV. Je ne touche aucune rémunération pour ce test. Il est possible que je puisse me la procurer pour un très bon prix à la fin de mon test.

J’ai accepté d’en parler à travers un article de blog et une vidéo car la caméra me plaisait et que j’en avais vraiment besoin pour 3 évènements.

Au moment où je rédige cet article, je n’ai testé la caméra que 3 jours. Une fois que j’aurais vraiment pu en profiter pour un vrai évènement, je mettrai à jour cet article avec une vidéo de test complet.

Les Pré-requis

Pour pouvoir utiliser la Mevo, il te faut :

un iPhone 5S > et iOS 9. J’ai fait le test avec mon iPhone SE, iOS 10.2.1

un compte Facebook ou un compte Livestream pour diffuser la vidéo en direct

Cela ne marche pas en revanche (pour l’instant) sur :

les smartphones Android

YouTube live

Tous les enregistrements se pilotent depuis l’iPhone et on peut très bien enregistrer en local tout cela sans diffuser en direct.

La Mevo est livrée avec une carte micro SD de 16go. Tous les enregistrements transitent directement dessus. Ce qui est bien pratique quand on n’a que 16 go de stockage sur un iPhone SE

Pour partager ses vidéos sur Mac ou PC, il suffit d’utiliser l’adapteur carte SD fourni et de le plugguer sur on ordinateur.

Unboxing du Mevo Pro Bundle

Comme je vous le disais, j’ai eu la chance de recevoir le package complet Mevo Pro Bundle qui comprend la caméra Mevo (autonomie d’1h), mais aussi le Mevo Boost (pour prolonger l’autonomie de 10h et avoir un accès ethernet pour la connexion au live) et la malette de protection (Mevo Case).

Tout cela coûte autour de 900 €, alors que la Mevo seule est à 600 €. Si on n’est pas un gros professionnel du live, je pense sincèrement qu’on peut se contenter de la Mevo seule. Si l’autonomie ne suffit pas, il suffira de la brancher au secteur en USB.

Voici donc le fameux Unboxing

Les spécifications techniques de la Mevo

Toutes les specs techniques de la Mevo se trouvent sur le site du constructeur. Je vous donne celles qui sont les plus intéressantes :

Qualité vidéo (MP4 .H264 à chaque fois) si on enregistre en local : 720p30 up to 10Mbps

Qualité vidéo en direct Wifi ou Ethernet (nécessite le Mevo Boost, pour l’éthernet) : 720p30 up to 4Mbps

Qualité vidéo en direct 4G : 720p30 up to 2Mbps

Micro intégré : Dual analog MEMS, high signal-to-noise ratio (65 dB), matched

Batterie 1h

On peut faire un live en 4G avec un simple iPhone SE et la Mevo, mais la qualité de la vidéo sera moins nette (2 Mbps) que si on arrive à se brancher sur une connexion Wifi (4 mbps).

Il est possible d’enregistrer le son qui rentre dans l’iPhone. Cela sera de meilleur qualité, utile si vous êtes le seul à parler et que vous avez un micro-cravate.

Un live improvisé au Starbucks avec Maximus et Vincent

Samedi, on s’était donné rendez-vous avec Maximus et son collègue streamer Vincent pour préparer une master class #DeviensYouTubeur à destination des étudiants de l’ECITV.

Le 16 avril, 17h30 connecte-toi à mon Facebook (like la page pour recevoir la notification), on partagera le live avec la Mevo. J’ai tourné le live sur Facebook avec juste la Mevo et une connexion 4G.

Voici la vidéo originale publiée sur Facebook. Je n’avais pas mis le mode automatique. Tous les plans ont été gérés manuellement grâce à l’appli Mevo présent sur mon iPhone rouge (qu’on voit à l’écran).

Comment configurer la Mevo ?

Franchement, ça se règle assez bien et c’est totalement intuitif. Faut que je creuse un peu pour la connexion à l’Internet Wifi, c’est planqué.

Dans le matériel de test qu’on m’a envoyé, il n’y avait pas de notice et je m’en suis très bien sorti Il faut télécharger l’appli Mevo sur iOS et après se laisser guider par les écrans.

Voici quelques captures.

A quoi sert le Mevo Boost ?

C’est l’accessoire vraiment pour les pros. En nomadisme, il vous permet d’avoir 10h d’autonomie en plus. Sur un salon, vous pouvez vous brancher en ethernet directement sur la connexion Internet du routeur, ce qui vous permet d’avoir un live vidéo de haute qualité (4 Mbs/s) et stable !

Mon avis sur la caméra Mevo

C’est vraiment un beau joujou pour tourner des lives en itinérance. La Mevo seule suffit. C’est vraiment bluffant le mode cadrage automatique. La qualité de la vidéo est au RDV, on apprécie aussi d’avoir un micro intégré et la simplicité d’utilisation pour partager sur Facebook.

Personnellement, je suis heureux de pouvoir avoir cette caméra pour mes 3 conférences à venir. J’aurai moins le stress d’avoir une image et un son dégradé et surtout l’assurance que tout est enregistré en local de façon déjà montée (plans intelligents).

Un gain de temps, un gain de qualité, bref l’accessoire indispensable pour celui qui veut faire des lives en extérieur avec une qualité professionnelle.

On regrettera le prix élevé de la caméra (600 €), certainement justifié vue la qualité du hardware, du software et de la finition des matériaux… et le fait qui ne soit pas possible (encore) de streamer le live gratuitement sur YouTube depuis un mobile.

Vous-voulez voir la Mevo IRL ?

Venez le 6 avril 2017, à 18h30 au Labo de l’édition. Inscription gratuite ici. Je vous ferai la démo pendant notre table ronde #Booktubeur

Des questions sur la Mevo ?

N’hésite pas à réagir (rapidement) dans les commentaires si tu as des questions. Je vais garder la caméra au moins jusqu’au 6 avril 2017.