L’Indépendant met à l’honneur les YouTubeurs vulgarisateurs

Aujourd’hui (dimanche 5 mars 2017), dans la rubrique Bol d’air du journal L’Indépendant (journal du Sud Ouest, vendu à plus de 60 000 ex.), les YouTubeurs vulgarisateurs sont à l’honneur.

Ma chaîne Jeanviet, L’informatique pour tous, et mon livre « YouTubeur » profitent d’une belle mise en avant en manchette.

La journaliste Laure Mamet, qui a construit le dossier, m’a interviewé il y a quelques jours, après avoir découvert mon livre YouTubeur (édité chez Eyrolles).

On a parlé construction de programme vidéo, monétisation et émergence de nouveaux formats qui vulgarisent les connaissances et permettent à YouTube de s’ouvrir à un public plus large.

Le dossier est très sympa. Il met en avant également les YouTubeurs locaux comme le joueur du grenier et Flodama, les politiques qui se lancent avec succès comme Jean Luc Mélenchon (220 000 abonnés), et d’autres vulgarisateurs du savoir comme Nota Bene (Histoire) et Miss Book (Critique de livres) qui ont témoigné dans mon livre YouTubeur.

Si tu habites près de Perpignan, n’hésite pas à acheter le journal, il ne coûte que 1 euro. Tu peux également l’acheter en ligne sur Epresse.fr (édition du 5 mars 2017).

Voici la vidéo mise en avant dans l’article, tourné avec Olivier Duffez, du site WebRankInfo. Olivier vulgarise à son tour le SEO dans cette vidéo Il témoigne également dans le livre YouTubeur.

Alors, qu’attends-tu pour publier tes vidéos sur YouTube et prendre part à cette révolution ? Je connais un très bon livre qui pourrait d’aider à lever tes barrières technologiques et psychologiques