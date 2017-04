DJI Osmo Mobile : test, avis et tuto en vidéo

L’année dernière, ma famille m’a offert un super cadeau à Noël : Le DJI Osmo Mobile. Grâce à ce stabilisateur mécanique un peu onéreux (330 euros), je peux maintenant tourner des vidéos en mouvement avec mon iPhone sans que l’image ne tremble.

Je te propose de voir ensemble dans cet article le rendu de quelques vidéos et de voir aussi comment le stabilisateur se configure.



Quelques vidéos tournées avec le DJI Osmo Mobile









Les prérequis matériel et applis



Avant d’acheter le DJI Osmo Mobile, assure-toi d’avoir un smartphone qui fait de belles vidéos. Tu peux avoir un Android ou un iPhone. Les 2 smartphones sont pris en charge. Evite les Android qui ne filment pas au moins en qualité HD 1080p.

Tu peux utiliser le DJI Osmo Mobile avec l’appli caméra native de ton smartphone pour des films basiques. Si tu veux profiter de réglages avancés comme le suivi du visage, il faudra utiliser l’application DJI Go dédié.

Comment configurer le DJI Osmo Mobile ?

Il suffit de fixer ton smartphone dessus et de l’équilibrer. Tu peux allumer ensuite le DJI, choisir ou non d’utiliser l’appli DJI Go et filmer. La première fois que tu utilises l’appli dédiée, il faudra créer un compte et appairer le smartphone et le DJI en bluetooth. Voici un petit tuto vidéo qui te montre tout ça et la différence de rendu d’image en mouvement avec et sans le DJI.



Cette vidéo t’a plu ? Suis aussi mes aventures sur ma chaîne YouTube ici.



Mon avis sur le DJI Osmo Mobile

Si vous faites des petits vlogs en mouvement régulièrement et que vous avez un iPhone ou un Android haut de gamme, c’est vraiment l’accessoire incontournable pour avoir une vidéo qui ne tremble pas.

Tous ceux qui en possèdent un et qui aiment faire de belles vidéos avec leur smartphone ne le lachent plus. Il existe certes des stabilisateurs moins chers sur le marché ou des solutions logicielles, mais ne rêvez pas, vous n’aurez jamais un rendu aussi impeccable que ce propose le DJI. Pour acheter le même que moi en ligne tout de suite, c’est par ici (lien affilié).