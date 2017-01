Bonnes résolutions 2017 : comment les tenir ?

Bonne année à tous et toutes ! Il y a quelques semaines, les amis blogueurs montpelliérains Christophe de SOSPC et Freewares et tutos m’ont invité à partager avec toi mes bonnes résolutions 2017.

Je l’ai fait dans ma dernière vidéo postée le 1er janvier 2017 sur ma chaîne YouTube. En 2017, je vais tâcher de poster un nouveau tuto vidéo chaque semaine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, si ce n’est pas déjà fait, pour être aux premières loges. Je te propose de voir dans cet article quelle méthode j’utilise pour tenir mes bonnes résolutions et quelles sont mes bonnes résolutions pour 2017.

Mes bonnes résolutions 2017 en vidéo

Cette vidéo t’a plu ? Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la prochaine !

Comment j’ai réussi à tenir mes bonnes résolutions 2016 ?

Mes 3 bonnes résolutions 2016 étaient les suivantes :

Améliorer le référencement naturel de mon blog

Publier un livre chez un grand éditeur

Publier un tutoriel vidéo sur YouTube toutes les 2 semaines

Ces 3 bonnes résolutions, je les ai toutes tenues, car les objectifs que j’avais définis étaient SMART.

Ca venir dire quoi SMART, intelligent, mais aussi c’est un moyen mémotechnique pour se souvenir que l’objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable et réaliste, temporel.

Ce que je te dis, ce n’est pas du bullshit, c’est la méthodologie qu’on utilise chez Orange pour que chacun soit au rendez-vous des ambitions du 1er opérateur Télécom en France

Prenons l’exemple du livre YouTubeur que j’ai réussi à publier chez Eyrolles. Si j’ai tenu c’est objectif, c’est qu’il était SMART :

Spécifique : Ecrire un livre et le faire éditer

Mesurable : 300 pages à écrire

Atteignable / Réaliste : J’avais déjà écrit 2 livres en autoédition

Temporel : Je voulais que livre sorte avant Noël. Il fallait donc qu’il soit prêt en septembre. Il faut compter 1h par page à écrire. 300 pages, cela me faisait 15h d’écriture chaque week-end pendant 20 semaines.

Pour atteindre ses objectifs il faut se donner les moyens de ses ambitions, les suivre de façon régulière (tous les jours ou toutes les semaines), ne pas avoir des ambitions irréalistes, ni trop d’objectifs (3 maximum)

Mes 3 bonnes résolutions pour 2017

1- Garder la ligne

Si tu me suis depuis un an, tu dois avoir remarqué que j’ai perdu un peu de poids. J’ai perdu 7 kilos de trop, sans faire de régime. Les régimes ça ne marche pas avec moi. Qu’est ce que j’ai fait concrètement : j’ai arrêté de manger entre les repas, j’ai compté mes calories à chaque repas et je me suis mis à courir 2 fois par semaine. Je vais donc garder cette routine en 2017.

Abonne-toi à la chaîne d’Alexandre si tu veux progresser en running.

2- Publier 1 vidéo par semaine

J’ai pris goût à publier des vidéos sur YouTube. Grâce à Maximus, j’ai beaucoup progressé sur la technique (son, image, montage). A force de pratiquer, je suis beaucoup plus naturelle et en confiance devant la caméra.

Le fait de créer des vidéos m’aident beaucoup d’un point de vue pro et perso pour mieux communiquer en public, je suis plus à l’aise et mes messages sont plus simples. Et c’est super cool d’interagir avec vous. Donc on va essayer de tenir la cadence d’une vidéo par semaine.

J’ai déjà deux collaborations en préparation. Une vidéo avec Camille Mofidi de Kobo pour t’expliquer comment publier un livre sur Internet et une vidéo avec Brice qui a fait un super booktube sur YouTubeur pour qu’il nous explique comment ça marche Snapchat.

Je profite de cet objectif pour inviter les demoiselles à oser mettre en avant leurs talents sur YouTube. YouTube, ce n’est pas seulement les mecs qui jouent aux jeux vidéos, et les nanas qui font des tutos beauté.

Ayez confiance et osez faire des vidéos pas complètement parfaites, c’est comme ça qu’on progresse ! A ce titre, je vous invite tous et toutes à aller voir les dernières vidéos de Tellia, qui vient de relancer sa chaîne YouTube après 3 ans d’inactivité et à s’abonner à sa chaîne.

Ces dernières vidéos sont vraiment excellentes, pleines d’esprit, pleines d’humour et superbement réalisées en plus.

3- Mieux ranger mon appartement, mes bureaux

Je pense que cette année je peux arriver à atteindre cet objectif. Depuis que je suis tout petit, je fais criser mes parents, mes proches et ma femme sur ma capacité à déranger une pièce en un temps record.

Je suis en train de lire en ce moment la Magie du Rangement (lien affilié), l’auteur donne quelques astuces pour se débarrasser des choses inutiles et vivre dans un environnement Feng Shui.

Vu que je suis maintenant un peu plus organisé, je pense que je peux y arriver. Objectif : avoir des bureaux (physiques et virtuels) totalement nickels à chaque fin de semaine et me débarrasser donc de tous les objets inutiles.