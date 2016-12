Les 10 YouTubeurs les plus suivis sont-ils les meilleurs ?

Grâce à l’outil SocialBlade, il est très facile de connaître dans le monde et par pays (par exemple en France) quelles sont les chaînes YouTube qui fédèrent le plus d’abonnés.

Dans cet article et cette vidéo, je te montre qui arrive dans le top 10, comment faire pour avoir un accès au top 100, et surtout, le plus important, qui sont mes 10 YouTubeurs préférés !

La vidéo : Top 10 des meilleurs YouTubeurs français

Dans cette vidéo, je t’indique quels sont les 10 YouTubeurs français qui ont le plus d’abonnés sur YouTube et comment les trouver… Et ensuite quelles sont mes 10 chaînes YouTube préférées, et pourquoi ? Abonne-toi à ma chaîne ici pour recevoir mes vidéos en avant première chaque lundi matin.

Les 10 YouTubeurs français les plus suivis

Voici le classement issu de l’outil SocialBlade, outil qui m’avait été recommandé par le YouTubeur High Tech Jojol (il témoigne dans mon livre YouTubeur).





Mes 10 YouTubeurs français préférés



Le YouTube que j’aime n’est pas composé que d’humoristes, d’hommes, et de musicos… Alors je te propose ce classement qui met en avant les YouTubeurs et YouTubeuses que je suis et dont j’apprécie les vidéos.

Taupe 10

Amandine Cuisine

Scilabus

Miss Book

Ginger Force

Nota Bene

Le livre de Nota Bene, je vous le recommande ! Mon avis ici.

Maximus

Jojol

Pierre Croce

Le Spectacle de Pierre Croce (tournée 2017), je vous le recommande aussi. Mon avis ici.

Qui est le 10ème ? Eh bien c’est toi, car tu vas lire mon livre YouTubeur qui va te permettre de créer des vidéos de qualité et de te faire connaître sur YouTube.

Ils ont lu mon livre YouTubeur, et ils en parlent avec plus d’objectivité que moi :

Blogmotion : http://blogmotion.fr/feedback/youtubeur-vues-youtube-15195

Trucs de blogueuse : http://www.trucsdeblogueuse.com/comment-devenir-youtubeur-livre-jean-baptiste-viet/

Maximus : http://maxmaximus.fr/devenir-youtubeur-5-livres-indispensables/

Onirik : http://www.onirik.net/YouTubeur-Avis

Solopreneur : http://solopreneur.fr/112

SOSPC : https://www.youtube.com/watch?v=TqqlIdr1ZJU

D’autres chaînes YouTube à recommander ? Réagis dans les commentaires !