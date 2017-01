PrimeVideo .com : films récents et séries US en streaming gratuit

Il y a quelques semaines, Amazon a lancé en France : Prime Video, son service de visionnage de films et séries en streaming à la Netflix.

Je te propose de voir dans cet article comment en profiter, comment bénéficier du catalogue de films récents américains (2016) et des séries US, comment trouver de bons films et comment les diffuser sur ta télé… Un vaste programme donc

PrimeVideo .com : comment en profiter ?

Déjà il te faut une offre Amazon premium (49 € / an, 1er mois d’essai gratuit) pour profiter du service Prime Vidéo d’Amazon.



Catalogue de films US : comment y accéder ?

De base, à cause de la chronologie des médias, le site PrimeVideo.com propose en France des films qui ont plus de 5 ans !!! Pour voir des films récents, il faut consulter le catalogue de films US dispo sur le site Amazon.com avec une adresse IP américaine.

Tu ne sais pas comment faire ? Je t’explique tout dans ma dernière vidéo :

Comment trouver de bons films ?

Grâce au site Rotten Tomatoes qui permet de filtrer les films récents Amazon Prime video qui disposent d’une note moyenne > 9/10.

Comment regarder ces films sur sa télé ?

En allant tout simplement sur un PC ou Mac sur le site PrimeVideo.com et en partageant l’écran sur ta télé avec une chromecast ou un câble HDMI (lien affilié).

Tu ne sais pas comment faire ? Je t’explique tout dans cette vidéo :

