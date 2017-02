Logiciel photo 3d – transformer photo en 3d avec ou sans lunettes 3d

Dans cet article, je vais vous présenter 7 logiciels photo 3d qui vont vous permettre de transformer vos propres photos en objets 3D.

Comme moi, j’imagine que vous devez avoir des tonnes de photos stockées dans votre pc, et vous voudriez peut-être leur donner une seconde vie en les rendant plus attractives pour vos yeux et ceux de votre entourage.

Au sommaire de ce post:

NB: Cliquez sur les différents titres pour télécharger le logiciel qui vous intéresse

Le plus simple pour créer l’illusion de la 3D est de juxtaposer 2 photos prises depuis 2 angles différents (pas trop éloignés) et de les faire clignoter. Un coup on voit l’image A, un coup on voit l’image B, et notre cerveau croit être dans un univers en 3 dimensions. Pour créer un effet de stéréoscopie, utilisez le logiciel de gif animé unfreez et suivez le tuto auto stereoscopie de niotuaik.

Bon ben là je navigue un peu à l’aveugle étant donné que je n’ai pas encore pu tester les lunettes 3D que je viens de commander sur eBay (cliquer ici pour acheter des lunettes 3D). A priori la photo de mon ordi qu’on voit ici devrait s’afficher en 3D avec ces lunettes. Le logiciel Callipygian permettant de créer les contours rouges et bleu (effet anaglyphe) qui donnent du relief à l’image quand on porte les bonnes lunettes rouge et bleu.

La technique du stéréogramme permet de voir une image en 3D quand on louche ou quand on fait comme si on arrivait à voir derrière l’image… Perso je n’ai jamais réussi à voir de forme 3D derrière cette image (on est sensé voir le texte "3D" en relief ici)… Mais bon, il y en a qui y arrivent et qui voudraient peut-être créer leur propre stéréogramme ! Donc voici le logiciel adéquat: Bigle 3d (ça ne s’invente pas ;-))

Avec Make 3D, vous allez créer des rendus 3D intéressants ! On envoie sa photo en 2 dimensions sur les serveurs de Make 3D, et ensuite (après quelques heures de calcul) l’appli nous reconstruit le squelette 3d à partir des formes qu’elle a analysées, et on peut ainsi naviguer en 3D dans sa propre photo.

J’avais essayé il y a quelques temps de me lancer dans la création d’un panorama animé… j’avais été quelque peu dérouté en voyant la complexité du truc sur un tuto d’instructables (3 logiciels nécessaires dans le tuto). Heureusement, Clevr arrive avec un seul logiciel qui assemble vos photos, crée votre panorama et le rend diffusable sur votre blog via un code à copier-coller… Admirez mon bureau en mouvement !



Si vous aussi, vous voulez créer une tête 3d animée à partir de votre photo (c’est moi sur la photo ;-)), je vous recommande de tester l’appli en ligne Hige Chen muni d’un dico Français / Japonais ou de mon tuto video hige chen.

Pour les diaporama web, on avait PicLens… Pour les diaporama photo 3D sur PC, vous avez 3D Picture Browser qui se charge de reconstruire vos index photos sous formes de petits dominos en 3D… De quoi impressionner votre entourage !