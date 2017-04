Genie Mini de Syrp : test, avis et tuto en vidéo

Genie Mini, mais à quoi sert donc ce drôle d’objet ? Tous les pros du Time Lapse l’utilisent pour faire leurs plans. Avec la Genie Mini de Syrp, tu peux programmer ou piloter manuellement des rotations sur la caméra d’un iPhone, d’un Android ou d’un appareil photo Reflex.

Tu auras ainsi des mouvements de caméra circulaires et fluides qui te permettront de créer des time lapses ou des photos panorama.



Disclaimer : article en partenariat

Pour être tout à fait transparent avec toi, le matériel que je teste ici (Genie Mini) m’a été offert par la société New Media AV (distributeur officiel en France des produits Syrp) pour que je le présente sur mon blog.



C’est quoi un Time Lapse ?

C’est une succession d’images accélérées qui permet de donner vie à un lieu en vidéo. Dans ce lieu, on a en général des déplacements de voitures, personnes, de nuages, lumières,…

Si on était resté à une vitesse normale, on n’aurait pas vu les éléments du décor évoluer avec autant de rapidité et fluidité.

C’est quoi la Genie Mini ?

C’est un petit axe rond qui va te permettre de faire tourner un appareil photo, un iPhone ou un Android pour filmer des images ou des vidéos en rotation.

La Génie Mini se pilote depuis un iPhone, iPad, Android.

La Génie Mini permet de créer des time lapse en mouvement

Voilà le type de Time Lapse que va permettre de créer la Genie Mini. C’est quand même plus sympa quand ça bouge et qu’on voit tout le panorama.

La Génie Mini permet de créer des photos panorama

Clique sur ma photo ci-dessous pour jouer avec sur Facebook.

Le tuto de Glitch Channel pour configurer la Genie Mini avec un iPhone



Voilà le type de vidéos que Sébastien (Glitch Channel) arrive à créer avec sa Génie Mini.





Plutôt sympa, non ?

Mon test et mon avis en vidéo sur la Genie Mini



Si tu es accroc aux Time Lapse, que tu aimes tourner des vidéos de paysage, comme mon collègue Sébastien, la Genie Mini associée à un trépied de poche seront pour toi incontournables. Mon collègue Sébastien, expert en timelapses, ne se déplace jamais sans.

L’appareil est relativement simple à paramétrer et à piloter quand tu as comme source d’enregistrement un iPhone ou un smartphone Android. Si tu as un appareil photo Reflex, il faudra faire attention à acheter le câble de raccordement qui va bien.

Comment faire des timelapse en mouvement avec moins d’argent ?



Mise à jour du 10/04



Vous êtes quelqu’uns sur YouTube et Facebook à me remonter que si le Genie Mini est un bel objet, il n’en reste pas moins assez cher (entre 250 € et 300 €).



Voici donc un setup alternatif proposé par Renaud