Mac Mini plus rapide : 4 astuces pour accélérer son Mac

Vous ne pouvez pas savoir ce que je suis content d’avoir maintenant un Mac Mini à la maison ! Je crée régulièrement avec des montages vidéos où je mets en scène ma fille, je me suis remis à faire des tutos vidéos pour vous et je n’ai plus à entendre le bruit désagréable du PC qui se charge.

Oui mais je le trouvais un peu lent pour lancer les logiciels par rapport à mon HP Folio (disque dur SSD), j’ai donc pris les mesures qui s’imposaient pour doubler la mémoire RAM et faire en sorte qu’il y ait toujours le maximum de mémoire vive dispo pour lancer un logiciel. Il est maintenant tout aussi rapide ! Voyons ensemble les 4 astuces qui m’ont permis de doubler la vitesse de mon Mac.

1- Changer la mémoire RAM

La première chose que j’ai opérée a été de doubler la mémoire RAM, j’ai commandé pour cela 2 barrettes de mémoire Crucial RAM 4 Go (8 go en tout) chez Amazon (33 € l’unité) dimanche dernier et les ai installées hier. Voici les manipulations en vidéo si vous souhaitez faire pareil chez vous.

N’achetez pas les barrettes officielles d’Apple, elles coûtent 200 € et apportent le même gain.

2- Changer de navigateur

Ca, je l’avais déjà fait avant ! Sachez que Chrome est 25 % + rapide que Safari, le navigateur Mac installé par défaut. Donc téléchargez-le et utilisez-le.

3- Fermer les logiciels non utilisés

Si vous n’utilisez pas un logiciel, pensez à faire clic droit dessus et à sélectionner dans le menu déroulant « Quitter »

4- Nettoyer votre RAM avec DR Cleaner

Il peut être bon de temps en temps de supprimer un peu de mémoire cache pour libérer de l’espace mémoire. Dr Cleaner fait ça bien.

Et vous, avez-vous d’autres astuces efficaces pour accélérer votre Mac ? Suivez-vous déjà les miennes ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires.