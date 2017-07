MusixMatch : afficher les paroles de chanson sur YouTube, iPhone, Android

Que vous soyez fans de musique pop, rap, rock, ou de vieux standards des années 60 (comme moi), vous avez certainement envie de comprendre ce que vous écoutez sans forcément être obligé de vous prendre la tête à chercher « paroles + titre » depuis un moteur de recherche…

… Souvent d’ailleurs même en faisant cet effort, on arrive sur des sites blindés de pub intrusives, et on ne trouve pas forcément les paroles de la chanson qu’on venait d’écouter.

MusixMatch : c’est quoi ?

MusixMatch c’est la plus grosse base de données légale de paroles de chanson au monde : près de 13 millions titres disponibles. MusixMatch a passé des accords avec les plus grandes maisons de disque pour que vous puissiez consulter gratuitement et légalement vos paroles de chanson préférées.

MusixMatch a développé des logiciels, des applications, et des API pour permettre à tout le monde d’interroger leur catalogue de chansons.

MusixMatch sur PC, Mac, iPhone, Android

MusixMatch est disponible sur toutes les plateformes. Sur PC et Mac, vous pouvez l’utiliser avec YouTube et Google Chrome (extension à installer)… s’il détecte les titres et artistes de vos chansons, il est en mesure de trouver automatiquement les paroles.

Sur iPhone et Android, une application est également dispo, on peut afficher la traduction en temps réel. 29