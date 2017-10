Gratilog.net – pour trouver des freewares de qualité

Les freewares (ou gratuiciels en français )? vous connaissez tous ? Vous savez ce sont ces petites applications gratuites développées par des passionnés qu’on télécharge sur le web, qui font des miracles, et qui ne nous coûtent pas un sou !

Seul petit problème, il est souvent difficile d’en trouver de bonnes factures via Google, d’autres moteurs, ou via des sites spécialisés… Business oblige: on est souvent inondé de pubs, liens sponsorisés (je ne suis pas un bon exemple ;-)), malwares (logiciels gratuits mais malveillants), avant de trouver le freeware de qualité… Si on touche un peu en anglais, on peut en trouver facilement via del.icio.us, autrement c’est une vraie jungle !

Sauf quand on connaît gratilog ! Gratilog, c’est le temple des freewares de qualité: près de 1 500 logiciels qui répondent à toutes vos demandes: Gravure, encodage vidéo, édtion html, bureautique, conversion audio et vidéo,…

Le site s’adresse aussi bien aux passionnés confirmés qu’aux débutants qui ont envie d’y arriver… Le site est super bien organisé, tous les freewares sont classés dans leurs thématiques respectives (sécurité, gravure, vidéo,…), on peut les noter, les télécharger, et se faire guider pour trouver le freeware qui correspond le mieux à notre besoin.

Voici une liste non exhaustive de bons freewares que j’ai trouvé sur Gratilog (j’en ai déjà présenté quelques uns ici):