Vous venez de rentrer de vacances avec un tas de rushes vidéo à monter ? Vous en avez marre des limites des logiciels de montage monopiste comme Windows Movie Maker ou n’avez tout simplement pas les moyens de vous payer un logiciel de montage vidéo multipiste comme Final Cut Pro X (300 €).

J’ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Depuis quelques mois, un logiciel d’étalonnage « DaVinci Resolve » s’est transformé en un véritable logiciel de montage vidéo multipiste. Il est 100 % gratuit, dispo sur Mac et PC, très simple d’utilisation et fortement utilisé chez les monteurs professionnels.



Télécharger DaVinci Resolve 12.5 sur PC et Mac



Je tiens quand même à préciser que si DaVinci Resolve 12.5 a marché de façon impeccable sur mon Mac Mini, il vous faudra une configuration un peu plus musclée qu’une Surface 3 ou un HP Folio (impossible de le faire marcher sur ces 2 PC) si vous voulez l’utiliser sur Windows 7 ou 10.

Pour le télécharger sur Mac ou sur PC, c’est par ici :

DaVinci Resolve



Un exemple de montage réalisé en 1h

Voici un petit montage avec du texte, une musique de fond, une vidéo incrustée réalisé hier sur mon Mac Mini. La vidéo a été tournée à Six-Fours-Les-Plages (mon lieu de vacances) avec une action Caméra Xiaomi Yi.

Comment progresser en montage ?

C’est grâce aux conseils avisés de Maximus, un monteur professionnel rencontré sur YouTube, avec qui j’échange depuis quelques mois, que j’ai découvert DaVinci Resolve.

RDV ce midi avec @m_a_x_i_m_u_s_0 Un pro du montage. J’ai bcp progressé grâce à sa chaîne https://t.co/AxDehKOgTk pic.twitter.com/34rsbxOcbj — Jean-Baptiste Viet (@jeanviet) 18 août 2016

Il a fait un tutoriel vidéo super complet et dynamique qui m’a permis de faire le montage précédent de A à Z en moins d’une heure.

Maximus, que j’ai croisé jeudi dernier, m’a indiqué qu’il allait continuer à faire des tutoriels vidéos sur ce logiciel (déjà 6 à son actif) pour notamment aider les débutants comme vous et moi et donner quelques tuyaux sur la config PC nécessaire et la résolution de bugs.

Alors, si vous voulez progresser en montage vidéo, je vous recommande de vous abonner à la chaîne de Maximus ici.

Ses vidéos sont top, ses explications très claires et en plus tout est gratuit.



Des questions sur DaVinci Resolve ?

Un problème d’installation, un bug, besoin de faire une manipulation en particulier, n’hésitez pas à réagir dans les commentaires !