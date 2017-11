Paris Games Week 2017 : le RDV Gaming pour toute la famille

Cette année, j’ai eu la chance d’avoir une accréditation blogueur pour le Paris Games Week 2017, le plus grand évènement en France dédié aux jeux vidéos. Si tu n’y es pas encore allé, vas-y en famille ou avec tes potes, ça dure jusqu’au dimanche 5 novembre 2017.

Je te propose de partager dans cet article quelques vidéos et photos que j'ai prises pendant l'évènement. J'en profite pour remercier les démonstrateurs qui ont joué le jeu d'accepter d'être filmé et de répondre à mes questions.



Le RDV gaming pour toute la famille et pour tous les gamers



Ce qui m’a frappé en arrivant au Paris Games Week, c’est que toutes les tranches d’âges et toutes les catégories de joueurs étaient correctement représentés.

Le pavillon 2 est particulièrement adapté pour les familles, les jeunes enfants, les vieux joueurs nostalgiques comme moi (stand retrogaming + archives de la BNF) 😉 et également les jeunes adultes qui veulent faire carrière dans le jeu vidéo (stand dédié à la formation).

J’ai particulièrement apprécié à ce pavillon l’accès facile aux consoles Nintendo Switch pour jouer notamment à Fifa 18 ou NBA 2K18 et également l’hacktivisme des éditeurs de jeux made in France Hacktag et Huge Bang Bang.

J’ai eu le droit aussi à une chouette présentation en avant première du jeu Masters of Anima de Focus Home. Dommage qu’on m’ait interdit de filmer le jeu, je ne peux donc rien te montrer… Mais va les voir de ma part sur leur stand, ils sont super sympas 😉

Le Show gaming, les cosplay et le Coca gratuit au pavillon 1

Si tu veux voir du spectacle, prendre des photos souvenirs, il faut absolument que tu te balades dans les allées du pavillon 1. Sony, Nintendo, Namco, Fnac, Ubisoft, JeuxVideo.com, Game One, Orange y sont présent en force.

Voici quelques photos souvenirs sympathiques prises au pavillon 1



Mon seul regret dans ce pavillon est de ne pas avoir pu tester les jeux Playstation 4. Sony avait privatisé son espace lors de ma visite du 31/10 (contrairement à celui de Nintendo qui était ouvert) et le lendemain son stand était impraticable, sauf pour ceux qui avaient la carte Playstation Plus 🙁

Les plus jeunes joueurs, accompagnés de leurs parents, ont pu également faire de longues queues pour voir leurs YouTubeurs préférés.





Les fans d’esport ont RDV au pavillon 3



Je suis passé en coupe vent à ce pavillon n’étant pas un joueur pro, ni un compétiteur.

Apparement, les vrais gamers avaient l’air d’apprécier regarder leurs idoles jouer 😉

J’espère que ces quelques photos, retours et vidéos te convaincront d’aller faire un tour au Paris Games Week ce week-end avec toute ta famille 😉 Si tu veux plus d’infos, RDV sur le site officiel du salon.

