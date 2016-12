Paris Game Week 2016 : prix, avis et comment y aller ?

Ce matin, j’étais à la Paris Game Week avec l’ami Justegeek. M’étant intéressé à l’évènement à la dernière minute, je n’ai pas eu le droit, comme lui, à des accès VIP.

Tant pis, cela m’a du coup permis de voir ce que vivent les vrais gens qui paient plein pot et qui font la queue à l’entrée. En dehors de cet accès un peu compliqué et cher, une fois à l’intérieur, c’était super

Combien ça coûte le Paris Game Week ?

Le tarif d’entrée au Paris Game Week est de 19 € pour tous et de 13 € pour les jeunes (- de 18 ans) et les étudiants. Si tu n’es pas jeune, comme moi, essaie de négocier une place à bon prix auprès de ton réseau. J’en ai eu une pour 10 €, ils ne contrôlent pas l’identité sur place.

Les plus organisés pourront faire jouer pour l’année prochaine le fait qu’ils sont blogueurs, YouTubeurs ou journalistes et inviter avec eux la personne de leur choix… Ce qu’a fait JusteGeek.

D’après JusteGeek, Il suffit juste de justifier qu’on a plus de 25 000 visiteurs uniques par mois sur son blog ou sur sa chaîne YouTube ici. Si tu veux booster l’audience de ton blog ou de ta chaîne YouTube pour l’année prochaine, lis BlogBuster ou YouTubeur Quoi qu’il arrive, viens avec ta place le jour J, sinon tu vas attendre près d’une heure dehors à essayer de rentrer (Vigipirate oblige). Même avec une place, j’ai attendu 30 minutes dans la queue avant de passer les contrôles.

Comment y aller ?

L’accès en transport est très facile. Cela se passe à la Porte de Versailles. Il suffit que tu prennes le tramway (T3) ou le métro (ligne 12) et tu descendes à la Porte de Versailles. Si tu as ta place, tu peux rentrer via la porte L, sinon c’est la porte A (sans place), mais c’est la galère !

Mon avis sur le Paris Game Week 2016

Une fois à l’intérieur, tout est bien sympa et praticable. Ce sont les contrôles liés à Vigipirate qui rendent l’entrée difficile (sac, billet, détecteurs de métaux,…)

Personnellement, je suis resté une matinée (de 9h30 à 13h) et ça m’allait bien. J’ai pu jouer à DBZ, FIFA 2017, à des jeux rétro gaming (les mecs du stand Back to the Future sont au top !), voir des zombies, le plateau télé de JeuxVideo.com…

Même à 35 ans, après 15 ans d’arrêt de pratique régulière des jeux vidéos, j’ai de beaux restes : J’ai battu 1 à 0 un ado à FIFA et j’ai mis la pâté à un jeune de 20 ans à DBZ

Tout ce qui est Casques de réalité virtuelle est un peu trop compliqué (queue d’1 h pour 5 minutes de test). Si à l’avenir, Paris Games Week pouvait prévoir des accès préférentiels réservables en ligne pour les démos réalité virtuelle et pas seulement pour les VIPs, ça serait quand même plus sympa… C’est quand même, nous le peuple gamer, après tout, qui finançons l’évènement !

Plus d’infos sur le site officiel et abonne-toi à la chaîne YouTube de JusteGeek pour voir ses vidéos de l’évènement !