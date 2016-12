Daddy D-Tech au CES de Las Vegas 2017 grâce à ENGIE

J’ai appris cette semaine qu’ENGIE lançait un super challenge pour permettre à un YouTubeur de présenter les nouveautés du CES de Las Vegas 2017 en vidéo.

Ce type de voyage coûte super cher et trop peu de marques en France aujourd’hui soutiennent les YouTubeurs dans ce type d’initiatives. Alors que certains YouTubeurs Tech sont souvent plus experts, plus professionnels et plus proches des consommateurs que les journalistes traditionnels .



Les journalistes, n’ayant aucun mal à se faire financer leur voyage. Parfois, on n’en lit certains même se plaindre de ne pas avoir eu un vol sur Air France en 1ère classe



ENGIE soutient les YouTubeurs

Quand j’avais interviewé Jojol, pour les besoins de mon livre YouTubeur, il m’avait fait part de ce retard français quant aux sponsoring de YouTubeurs lors d’évènements High Tech.



Aux USA, c’est monnaie courante de sponsoriser le voyage d’un YouTubeur. Je tire donc un grand chapeau à ENGIE pour ce concours. Ils arrivent à faire d’une pierre, deux coups, en proposant au public d’envoyer leur YouTubeur préféré à Vegas.

Pourquoi je soutiens Daddy D-Tech ?

Je connais Daddy D-Tech depuis peu, je l’ai découvert grâce à mon pote Maximus – un des grands artisans du succès de mon livre YouTubeur – d’abord en vidéo sur la chaîne de Max. Daddy a donné de super conseils pour tourner des vidéos de présentation de produits High Tech.

… Puis sur sa chaîne, où j’ai pu voir en action la qualité de ses tests High Tech réalisés en extérieur, ici le Galaxy S7 Edge vs l’iPhone 7.

Pour moi, il n’y a pas photo, c’est le plus qualifié des concurrents pour aller à Vegas. Les internautes ne s’y trompent pas d’ailleurs, il est déjà en tête des votes.

Comment soutenir Daddy D-Tech ?

Il reste jusqu’au 27/11 pour soutenir Daddy D-Tech, même si son avance semble confortable, il peut s’en passer des choses en 1 semaine. Alors je vous demande de voter pour lui avec votre compte Facebook ici et de faire voter vos copains en partageant cet article !