Amazon Echo Dot 2 bientôt en France ? Unboxing et test vidéo

Cela fait plus de 2 ans qu’Amazon a sorti aux Etats-Unis son intelligence artificielle Alexa. Disponible au départ via l’imposant objet connecté Amazon Echo, Alexa est maintenant commercialisé en plus petit format via l’Echo Dot.

… Mais seulement aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Allemagne 🙁 et en anglais ou en allemand uniquement ! J’en ai acheté un en Angleterre il y a de cela un mois, je ne suis vraiment pas déçu des capacités de l’appareil. Je te propose de le déballer en vidéo, de voir ce qu’il a dans le ventre et de t’expliquer comment tu peux le commander en France.



Unboxing de l’Echo Dot 2 en vidéo







Test vidéo complet de l’Amazon Echo Dot





Comment acheter l’Echo Dot en France ?

Comme il est impossible de commander l’Amazon Echo Dot en France (pour l’instant), et qu’il est également impossible de le faire depuis Amazon.co.uk sans avoir une adresse physique en Angleterre, j’ai eu recours à une astuce découverte sur le site Stuffi.

Pour passer commande sur le site Amazon.co.uk et se faire livrer en France, il suffit de passer par l’intermédiaire Alfasent qui vous permet d’avoir de façon provisoire une adresse physique dans un entrepôt anglais.

5 étapes pour acheter l’Amazon Echo Dot et vous le faire livrer en France

1- Se Créer un compte Alfasent ici :

http://www.alfasent.com/

2- Récupérer son adresse Alfasent dans « My AlfaSent Address », elle ressemble à ça :

FAO: XXX XXX ASXXXX, Alfasent Sortation Centre,

14 Maple Park, Falconer Road,

Haverhill, CB9 7BG, United Kingdom

3- Commander son Amazon Echo Dot ici :

https://www.amazon.co.uk/Amazon-Echo-Dot-Generation-Black/dp/B01DFKBL68/

4- Mettre son adresse Alfasent en destination

Attendre 1 ou 2 jours de livraison. Commandé le 24 mai, l’Echo dot est arrivé le 25 mai chez Alfasent.

5- Payer 20 € de frais d’envoi sur le site Alfasent une fois le colis reçu dans leur entrepôt anglais

J’ai dû attendre le 30 mai pour voir le colis chez Alfasent et pouvoir le livrer ensuite en France. Je les ai bombarder d’emails le 26 mai et 29 mai, 2 jours ouvrés. Et ils ne m’ont répondu que le 30 en m’expliquant qu’on ne travaillait pas en Angleterre ces jours là.

Vous aussi vous avez craqué pour l’Echo Dot ? Mon partage d’expérience vous donne envie de l’acheter ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires.