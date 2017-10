Liseuse ou tablette pour lire des BD, manga, EPUB, PDF ?

La semaine dernière, j’étais au Forum Fnac Livres. J’ai pu tester à cette occasion la lecture de BD, manga, romans (au format EPUB et PDF) sur liseuse Kobo Aura One et tablette (application de lecture de BD Izneo).

Quand je parle de livres numériques ou de liseuses dans mes vidéos, on me demande souvent si ça fait mal aux yeux, si c’est adapté pour les bandes dessinées ou la lecture de PDF.

Je vous propose de partager dans cet article en vidéo mes tests de lecture de BD et de livres numériques réalisés au Forum Fnac Livre, puis de répondre ensuite à toutes vos questions lecture numérique.

Au sommaire :

Test de la Kobo Aura One, d’Izneo et de KWL (Vidéo)

Voici donc pour démarrer mon test de la liseuse Kobo Aura One, de l’application Izneo (lecture de BD sur tablette) et de Kobo Writing Life, la solution qui permet de publier ses livres au format ebook sur Kobo et la Fnac.

La lecture sur liseuse fait-elle mal aux yeux ?

NON. Si la lecture sur écran lumineux (PC, smartphone, tablette) donne effectivement mal aux yeux sur la longueur, la liseuse résout au contraire ce problème d’inconfort, c’est aussi agréable pour les yeux qu’un livre papier…

La liseuse permet même une lecture à l’extérieur avec un beau soleil, alors qu’avec un écran, c’est impossible (reflets).

En cas de manque de luminosité, vous pouvez activer la lumière frontale sur votre liseuse. La Kobo Aura One a même prévu une fonction anti-lumière bleue programmable et la détection automatique de la luminosité ambiante pour n’activer l’éclairage interne que si c’est nécessaire.

Tablette ou liseuse pour lire des BD, manga, PDF ?

TABLETTE. La lecture de BD ou PDF sur liseuse, ce n’est pas adapté, il vaut mieux avoir une tablette pour ça, ne serait-ce que pour avoir la couleur et zoomer / dézoomer les images avec ses doigts.

On peut éventuellement se servir d’une liseuse grand écran comme la Kobo Aura One pour lire des manga s’ils sont formatés en EPUB comme ceux proposés sur la bibliothèque de manga Kobo. On n’aura pas besoin de zoomer / dézoomer (même taille que le manga papier) et sur un manga, tout est en noir et blanc.

Pour lire des BD sur tablette, l’appli Izneo est top, le catalogue est assez complet : Manga, BD, Comics, livres illustrés pour enfants. Vous avez dessus soit des PDF soit des EPUB, souvent autour de 7€, il y a pas mal de titres à moins de 5 €. D’un point de vue économique, ça peut-être intéressant si vous êtes de gros lecteurs de BD, vous paierez ainsi 2x moins cher votre BD.

Quelle tablette choisir ?

UNE TABLETTE ANDROID A 100 € SUFFIT. Dans le top des tablettes, on retrouve la tablette Surface (800 €) qui permet de mixer les usages PC et tablette et l’iPad (400 €). Si vous voulez juste une tablette pour lire des BD ou des PDF, préférez une tablette Android d’entrée de gamme à 100 euros.

La tablette Fire d’Amazon dispo à 59 euros peut largement faire l’affaire. Il faudra la bidouiller un peu pour la rendre 100% compatible avec le Play Store d’Android.

Liseuse ou tablette pour lire des livres numériques ?

LISEUSE. Si vous souhaitez lire des romans, des livres pratiques comme BlogBuster qui comportent beaucoup de textes et un peu d’illustration, la liseuse offre le confort optimal de lecture. Une liseuse, c’est le même confort qu’un livre papier avec la possibilité d’acheter (sans encombrements) des livres numériques 2 à 3 fois moins cher… Quand les éditeurs jouent vraiment le jeu !

Quelle liseuse choisir ?

UNE KOBO GLO HD OU UNE KINDLE PAPERWHITE. Ces deux liseuses vous offrent un accès aux stores Kobo et Amazon (ebooks disponibles à prix attractifs) et vous offrent l’éclairage frontal en cas d’obscurité.

