Retrouver des amis ou se faire retrouver grâce à Internet !

1 internaute sur 2 recherche des informations sur internet à propos de personnes de son entourage ! (selon une étude de Pew Internet réalisée auprès de 1 600 internautes)

La recherche d’amis d’enfance ou perdus de vue étant la recherche web la plus fréquente : 36 % des internautes recherchent un ami sur internet.

Vous souhaitez vous aussi retrouver un ancien copain, en savoir plus sur quelqu’un que vous venez de rencontrer, ou simplement rester en contact avec tous ceux qui se souviennent de vous… Voyons comment faire ensemble !

Retrouver un ami sur Internet

Il y a plusieurs axes de recherche pour retrouver un ami d’enfance / ancien collègue de travail:

Recherche d’un ami qui était dans la même école / entreprise que nous

Le plus gros site internet français qui indexe nos connaissances par établissement (école ou entrerprise) s’appelle copainsdavant. Il doit y avoir autour de 6 millions d’inscrits (soit près de 20 % des internautes).

Il suffit de se rendre sur la page de recherche du site, de renseigner le nom de votre établissement dans le champs "Est passé dans l’établissement…" et de cliquer sur valider… Vous aurez ensuite un index des gens qui sont passé dans votre école / entreprise.

Recherche d’un ami via le nom d’un de ses amis

2ème plus gros réseau social sur le web français (4,2 millions de visiteurs / mois selon google adplanner), Facebook indexe vos amis et leur réseau d’amis.

Il suffit de se rendre sur la page de recherche d’amis du site, de renseigner le nom d’un de vos anciens collègues de classe, s’il existe, vous aurez également accès à son réseau d’amis… où votre "vrai" ami se trouve peut-être.

Recherche d’un ami grâce à son nom et prénom

Seul moteur de recherche à indexer plus de 1 000 milliards de pages web, Google trouvera forcément une page web vous permettant de recontacter un ami si vous tapez son prénom et son nom (ex: jean-baptiste viet ou "jean-baptiste viet" si la première page ne donne rien de bon).

Si on veut encore plus affiner, il suffit de restreindre sa recherche aux réseaux sociaux les plus visités sur le web français (stats fournies par google adplanner) :

copains d’avant: 6,9 millions de visiteurs uniques

facebook : 4,2 millions

trombi: 0,9 millions

viadeo: 0,35 millions

linkedin: 0,27 millions

L’ensemble de ces réseaux est visité par 36 % des internautes français (avec probablement autant d’inscrits) ! j’ai créé un opensearch dédié pour vous faciliter vos recherches, il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous pour l’ajouter dans votre barre de recherche

Se faire retrouver grâce à Internet

En 2008, 38 personnes ont accédé à mon site web grâce à la requête jean-baptiste viet… Même si ce chiffre paraît faible comparé aux nombre d’internautes qui ont tapé jeanviet, il y a quand même 38 personnes de mon entourage cette année qui ont cherché des infos sur moi !

D’ailleurs depuis que je suis visible sur le web – via copains d’avant, viadeo, facebook, mon site perso – pas mal de personnes sont rentrés en contact avec moi :

Un cabinet de recrutement m’a contacté via Viadeo pour me proposer à un de ses clients ;-))

m’a remis en contact avec pas mal d’anciens potes : lycée, fac, copine américaine,.. Mon site perso m’a permis d’avoir un entretien d’embauche avec le directeur d’un site de partage de video et d’avoir un stand aux Microsoft TechDays

Je ne peux donc que vous recommander de vous inscrire à l’un de ces 3 sites… et également de créer le vôtre grâce à mon tuto de création de site web (3 de mes visiteurs ont déjà créé leur propre site grâce à ce tuto)

Quand vous aurez un site web avec une page dédiée à votre état civil, quiconque vous recherchera sur Google pourra entrer en contact direct avec vous… à condition de laisser votre email ou un formulaire de contact.