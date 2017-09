YouTubeur et blogueur : les stats de Jeanviet.info en 2017

Depuis début 2016, je me suis sérieusement mis à YouTube 😉 Je me suis équipé en matériel et en logiciels, j’ai écrit un livre « YouTubeur » sur le sujet (qui s’est très bien vendu : + de 3 000 ex.) et ai publié chaque semaine un nouveau tutoriel vidéo sur ma chaîne YouTube.

Résultats des courses, l’audience de ma chaîne YouTube a été multiplié par 4, mon nombre d’abonnés par 5 et je rencontre un engagement de la communauté que je n’ai jamais connu sur mon blog. 15 000 likes, 3 000 commentaires et désormais un nombre de vues en un an (1,2 M) qui dépasse le nombre de pages vues (800 K) de mon site 😉

Nouvelle présentation de ma chaîne, nouveau RDV !

YouTube devenant plus important que mon site, j’ai revu légèrement mon programme de publication : 1 tuto vidéo chaque dimanche à 10h (pendant ta grasse mat’), au lieu de chaque lundi à 8h 🙂 Plus d’excuses pour ne pas regarder ma vidéo de la semaine 😉

Un grand merci à la jeune communauté YouTube qui s’est intéressé à mon programme, qui m’a fait progressé (sans trop me chahuter) et qui me permet de vous proposer des tutoriels informatiques beaucoup plus dynamiques et accessibles que ce que je proposais sur mon site avant. Pour t’abonne à ma chaîne YouTube, c’est par ici.

Les stats de ma chaîne YouTube sur 1 an

Grâce à YouTube Analytics et à Google Data Studio, je suis en mesure de te présenter de façon digeste la progression de ma chaîne et les contenus qui t’intéressent. Tu comprendras pourquoi, je suis passé à la publication de mes vidéos le dimanche.

Les stats de mon site Jeanviet.info sur 1 an

Mes belles années de blogging – où je faisais plus de 500 000 visites / mois – sont loins derrière moi ;- ) Mais malgré tout, mon site à un peu progressé ( + 25 % de visites) grâce notamment à mes tutos YouTube que j’ai retranscris en tutos texte. Comme quoi le YouTubing et le blogging sont bien des supports complémentaires.

Tu veux te mettre toi aussi à YouTube et avoir des résultats ?

